Donald Trump v roli mírotvůrce? Ne, spíš dobyvatel vesmíru

Až nyní se dostal před kamery jiný, také Bohem zapomenutý „kraj“, který by rády ovládly nejen Spojené státy americké, ale i Čína. Ten tedy neleží na Zemi, ale ve vesmíru. Američané už na Měsíc šestkrát lidi dostali, ale to je hodně dávno, takže se vše připravuje nanovo. Doletět tam má mise Artemis, je otázka kolikátá (zatím poslední jen obletěla s posádkou Měsíc). V programu Apollo dostala tu čest mise s číslem jedenáct. Většina škarohlídů už samozřejmě tvrdí, že jde o vyhozené miliardy dolarů, zatím přibližně 93, které se využívají nejen na vývoj přistávacího modulu.
Číňané chtějí na Měsíci přistát s lidmi už v roce 2030, takže Američané mají co dělat, aby je předhonili jako v šedesátých letech Rusy.
Trump by to chtěl oslavit v roli prezidenta, ale zpoždění programu letů mu nenahrává. Strašně by se mu to však líbilo. Když mu nevychází role mírotvůrce, mohl by být aspoň dobyvatelem vesmíru.
Proč by ale Američané měli letět k onomu majestátnímu, krátery posypanému vesmírnému souputníkovi Země? No, logika napovídá, aby z toho něco měli. Z altruismu to určitě nebude. I na Měsíci se totiž nachází mnoho vzácných zemin, ano těch, kvůli kterým Trump přednedávnem uzavřel dohodu s Ukrajinou. Používají se do polovodičů tak důležitých pro čipy, bez kterých byste si nezavolali mobilem, nezajezdili autem. V podstatě nedělali nic, co dělá dnešní moderní společnost tou moderní společností.
Měsíc zabrat nemůžete
Jasně, nejdříve by bylo potřeba vymyslet, jak by se suroviny daly dostat na Zem, anebo zpracovat na Měsíci. Ale už jen to, když tam zas zapíchnete vlajku s hvězdami a pruhy, jasně značí, že ho považujete za svůj. To, že vlastnit Měsíc zakazuje smlouva o kosmickém prostoru z roku 1967, určitě bude USA zajímat až v druhém plánu. Krom toho nikde se v této dohodě zcela přesně nemluví o tom, že by tam jeden stát nemohl těžit nerostné suroviny. I když to je ozvěna daleké budoucnosti.
Mnohem praktičtější pro bližší desetiletí je možnost založit základnu, což má NASA v plánu. Bylo by to ideální místo pro testy různých vychytávek, od výroby kyslíku po recyklaci vody, které by poskytly mnoho dat. Protože Měsíc je jen předstupeň mnohem větší vesmírné mise.
Tedy té na tolik vzývanou rudou planetu Mars, kde už se prohání a prohánělo několik vozítek i helikoptéra, které testovaly místní podmínky. A teď si představte, že byste tam s sebou vzali přístroj na výrobu kyslíku, který by se ukázal nepříliš funkčním – to by byla konečná. Zvlášť při schopnostech současných raketových motorů.
Na Měsíci se též dá velmi dobře otestovat ochrana proti vesmírnému záření, které bude ohrožovat celou posádku během velmi dlouhé cesty. Ale také se tam dají zjistit informace o minulosti Země, protože Měsíc se vytvářel ve stejné době a jeho povrch „neohlodala“ příroda.
Nyní stačí jen v přímém přenosu sledovat souboj Číňanů a Američanů o to, kdo tam bude první. Jisté však je, že nakonec se poletí dál, protože Země byla vždy lidem malá. Už v dávné minulosti upínali svůj pohled do vesmíru na majestátní tělesa a věřili, že je dobudou. Jen doufejme, že půjde
o vědecký souboj, ne o hvězdné války.