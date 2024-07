Držme se raději vyšetřování bezpečnostních kiksů. V USA teprve začíná. Jak to, že střelec měl na Trumpa čistý výhled? Že stačil vystřelit několikrát? I na Slovensku dostává Ficova ochranka co proto. A u nás policie za zásah na pražské filozofické fakultě. Proč opustila hlavní budovu, aniž by objevila střelce na toaletách? Pátrala po potenciálním sebevrahovi, či po vrahovi?