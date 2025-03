Neomylní vládci neexistují, i když to o sobě tvrdí. A je úplně jedno, kdo je zrovna u vesla

A je úplně jedno, zda je zrovna u vesla vetchý liberálně levicový stařík Joe Biden, nebo namachrovaný, o své neomylnosti přesvědčený Donald Trump. Nebo pokud byste chtěli jít blíž, tak miliardář Andrej Babiš, který každému slibuje, co mu vidí na očích, nebo suchopárný profesor Petr Fiala, který se zpronevěřil skoro všemu, co svým voličům slíbil.

Lidé by si měli uvědomit, že jde o stejné omylné bytosti, jako jsou oni sami. Jen jelikož se musí tvrději ohánět lokty, aby se dostaly do vyšších funkcí, tak je mezi nimi o trochu víc psychopatů. Ale ani jeden z nich není dokonalý. I když to tak občas vypadá. Sám autor textu vzpomíná, jak v 90. letech hájil Klausovu reformu ekonomiky.

A když se někdo, tehdy zpěvák Karel Kryl, ozval, označoval ho za „zrádce“. Ale každý dospěje, jen někdo o trochu později. Tedy voliči, onen politik se změní jen málokdy, i když by mu to prospělo. Stačilo by mu přiznat chybu. Zde by mělo platit klasické zemanovské: Jen blbec nemění názory.

Občas ji někteří i přiznají, ale to nejsou politici. Třeba bývalí komunističtí svazáci a spisovatelé Milan Kundera a Pavel Kohout. Propadli levicovému stalinistickému kultu, který nabízel každému vše. Naštěstí procitli relativně brzy.

Mimochodem kult a víra v politika, který ho prosazuje, nakonec škodí nejvíc, i když přitahuje voliče. Stačí se podívat na Green Deal a víru, že všechno spasí. Stejně jako u komunismu, tady už většina prozřela a uvědomila si, že důležitější je konkurenceschopnost a obrana země než mámivé cíle.

A právě s tímhle vším v hlavě musí člověk sledovat současné divadlo, jehož hlavní postavou se stal americký prezident Donald Trump, ale stejně tak by do podobné kolonky zapadl ruský prezident Vladimir Putin, turecký prezident Erdogan, ale i francouzský prezident Emmanuel Macron či bývalý německý kancléř Olaf Scholz.

Každý z nich je svým způsobem přesvědčen o své pravdě a schopnosti vyřešit třeba ukrajinský problém či otázku Izraele či obecně ekonomické svízele svých zemí. Ale na toho, kdo měl pravdu, ukáže až historie, i když cynik by řekl, že tu píší vítězové.

I psychopat však někdy může mít pravdu, ale také se desetkrát mýlit. Třeba Trump, který jedná zcela instinktivně a slova, která náhle vyřkne, nemusí nic znamenat, klíčový bude až výsledek. Nejhorší však je, když má takový vládce kolem sebe jen přikyvovače, kteří nezpochybňují jeho divoké teorie. Zatím je nejasné, jak bude třeba nakonec vypadat ukrajinský mír. Jisté je jediné, Trump i Putin z toho budou chtít něco vyrazit.

Americký prezident věří, že mu onen mír pomůže soustředit se na Čínu, tím že obětuje malou část Evropy. (Ještě se neví, jak velkou.) Ale nevymstí se mu to? Názor spojenců v Evropě ho moc nezajímá, ale co si řeknou ti v Asii, kteří mu mají pomoct proti Číně? Zcela jistě jim v hlavě bude znít otázka: Neobětuje jednou i nás?

A zajímá vůbec válka ve vzdálené Evropě americké voliče? Pokud ano, záleží spíš na tom, zda se Trump dokáže prodat jako neomylný vůdce, než na realitě. O jeho oblibě totiž spíš rozhodne, jak se bude dařit americké ekonomice a zda porostou platy.

Každý kult stejně jako neomylná mise psychopatů, ale i hrdinů a zachránců jednou skončí. (Mimochodem mezi oběma kategoriemi je úzká linie.) Zjistil to Winston Churchill i Volodymyr Zelenskyj. A zjistí to i Trump. Někteří si to jen odmítají připustit.