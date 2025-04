Začala světová obchodní válka. Porazí Evropská unie Donalda Trumpa?

Trump se rozhodl nahradit tzv. Brettonwoodský systém číslo 2 (v roce 1971 Richard Nixon dočasně pozastavil platnost přímé směnitelnosti dolaru ke zlatu, došlo k zafixování kurzů různých měn k dolaru, vše jakoby kryté hospodářskou a vojenskou silou USA, které na mnoha místech světa potřebovaly získat politický vliv proti Sovětskému svazu a za to nabídly skoro všem státům výhodné exportní podmínky do Ameriky) systémem číslo 3 (narovnat pro USA nevýhodný celní systém a pokusit se ho podepřít nejen silou americké armády, ale i hmatatelnějšími věcmi, jako jsou strategické suroviny či kryptoměny).

Výsledkem má být posílení dolaru a oslabení tzv. spontánní globalizace, protože když hrubý domácí produkt Číny, která vstoupila do WTO v roce 2001, bude do deseti let – jak tvrdí předpovědi – vyšší než HDP USA, už bude pozdě. A Trump se tento trend rozhodl zastavit.

Jeho cílem je pomocí cel zdražit dovoz výrobků do USA, čímž chce nalákat producenty tohoto zboží, aby svoje výrobní linky postavili v Americe, kde žije 340 milionů lidí. Rostla by zaměstnanost ve skomírajících městech jako Detroit (dříve měl přezdívku Motown) a v oblastech Rezavého pásu (Rust Belt), což je označení pro ekonomicky upadající státy, kde žije mnoho voličů Trumpa i J. D. Vance, jenž o potížích lidí z této části USA v roce 2016 napsal bestseller Hillbilly Elegy.

Trump chce, aby obchodní partneři USA snížili cla na americké výrobky, čímž by se zvýšila poptávka po nich ve světě i domácí výroba, snížila se nezaměstnanost, za což by mu voliči v listopadu 2026 v poločasových volbách poděkovali. Když republikáni ztratí většinu v obou komorách Kongresu, Trump se promění v chromou kachnu a může si svoje velké plány akorát namazat na vlasy.

Balíček protiopatření

Vypadá to, že Evropská komise sází na tento scénář, stále hraje z not Joea Bidena, Trumpovi nastavuje nohu, kde může, přestože jeho cla zasáhnou vývoz z EU v objemu asi 380 miliard eur s dopadem až na 70 procent unijního exportu do USA.

V Bruselu asi nevěří tomu, že Trump by EU nejradši rozložil. Se šéfkou Komise Ursulou von der Leyenovou jako s lídryní celku, kde žije 450 milionů lidí, se nesetkal jen proto, že chce jednat z pozice silnějšího s hlavami jednotlivých států, jako je Francie či Německo. Není náhoda, že Trump fandí Alici Weidelové, Marine Le Penové či Viktoru Orbánovi.

Státy EU ale nesmějí jednat s USA samostatně a přinést „fenomenální“ nabídku, kterou Trump očekává jako výchozí bod pro rozhovory, protože obchod je v kompetenci Bruselu. S USA má „pečlivě rozfázovaným a jednotným způsobem“ jednat eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič. Snad dopadne lépe než ministryně zahraničí EU Kaja Kallasová, když nedávno odjela za Markem Rubiem, ale on na ni neměl čas…

Pro případ, kdyby hovory selhaly, šéfka eurokomise připravila odvetu, první balíček protiopatření na cla na ocel prý už má na stole. Ale jak dodala europoslankyně za STAN Danuše Nerudová, EU už vyšla Trumpovi vstříc: koupila by z USA více LNG. Profesorce ekonomie asi uniklo, že tím by se konkurenceschopnost průmyslu EU ještě snížila. Tudy cesta asi nevede.