Vyjmutí z Trumpových cel? Rusku to ekonomicky přináší víc problémů než užitku

A zdůvodnění v případě Ruska, že s USA jedná, snad ještě větší, zejména v kontextu toho, že je to právě Rusko, které jednání různými kličkami neustále protahuje, zatímco na Ukrajinu, která dohodu o příměří podepsala, uvalil Trump desetiprocentní clo. Jenže, i když se Ruska cla netýkají a v jednáních o příměří získali Rusové prakticky všechno, aniž by museli cokoli poskytnout, ani v Kremlu nejspíš nad Trumpem nebudou zrovna jásat. A důvodem není nic jiného než ekonomická politika.

Ropa – základ státního rozpočtu

Trumpova cla prudce ovlivnila i ceny ropy na světových trzích způsobem, po kterém Rusko a jeho vedení rozhodně netoužilo. Ceny ropy Brent se dostaly i pod 60 dolarů, což je pro Rusko extrémně nepříjemná hladina. Znamená totiž, že jeho ropa se prodává ještě o něco levněji. U ropy Urals lze mluvit o slevě asi 14 dolarů (jde o odhady, navíc kolísají), v případě prémiové z ropovodu ESPO je sleva výrazně nižší.

A mix těchto dvou druhů (v poměru 78 ku 22 ve prospěch Urals) tvoří základ státního rozpočtu, který počítá s ropou v ceně 69,7 dolaru za barel. A pokud se ropa podívá pod 50 dolarů, navíc na delší dobu, má Rusko opravdu velký problém. Krátkodobý pokles je nepříjemností, ale dlouhodobý může vést ke katastrofě. Nejde přitom jen o slova ruských opozičních ekonomů v zahraničí, ale i o varování Centrální banky Ruské federace.

Pro ruský rozpočet jsou ceny ropy zásadní, protože jen čistě ony tvoří asi třetinu rozpočtových příjmů. I když ne všechna ropa se vyváží, tvrzení, že čím je levnější ropa, tím hůře, je vcelku pochopitelné. Ale k tomu se přidávají další faktory. Stejně v důsledku veletočů se cly zlevnil i dolar. Za jeden dolar proto Rusko nedostává 96,5 rublu, jak počítá rozpočet, ale jen 85.

Zatímco pokles cen ropy má více důvodů a Trumpova politika cel je jen jednou z nich, byť dominantní, u kurzu dolaru už mohou v Kremlu děkovat americkému prezidentovi. A kurz je další velký problém. Příjmy proto vysychají a není moc kde je brát. Na vnitřním trhu se zdražení příliš nedá očekávat, protože Rusko už nyní bojuje s inflací a zdražení benzinu a nafty by jí dalo nový impuls.

Ruský rozpočet může začít šetřit, ale to se zrovna nyní neděje. Jen za prvních devět dní dubna vzrostly výdaje naprosto bezprecedentně na 233 miliard rublů denně. Podle odhadu analytiků Mezinárodního měnového fondu směřují ruské výdaje někam k 48 bilionům rublů ročně, zatímco plán počítal s 41,5 biliony.

Je-li něco považováno za zásadní faktor v růstu ruské inflace, pak jsou to státní výdaje. Jejich růst tak s sebou nese hrozbu dalšího zvýšení úrokových sazeb, už nyní na úrovni 21 procent. Není to přitom těžká logika, protože stát méně vybírá a více utrácí, v důsledku čehož mu peníze budou chybět. A ty si musí někde půjčit. V podmínkách přehřáté ruské ekonomiky to znamená jen to, že se dostanou další peníze do ekonomiky bez navýšení produkce, tedy něco, co se snaží centrální banka brzdit.

Ruské firmy si proto stěžují, že nejsou schopné financovat svůj provoz, přičemž růst mezd se zpomalil. To nese problémy jak pro zaměstnance, tak pro ohrožené skupiny, jako jsou důchodci. Jejich životní úroveň klesá každým rokem, protože valorizace důchodů o oficiální inflaci ani zdaleka nepokrývá růst jejich nákladů.

Problém může nastat i pro státní zaměstnance, protože státnímu rozpočtu bude hrozit omezování výdajů. A nedá se předpokládat, že by si Kreml odpustil válku proti Ukrajině. Zdravotníci, učitelé či policisté tak budou biti nejvíce. Jedinou skupinou, kterou si zatím Kreml hýčká, jsou tak rodiny s malými dětmi, ale i na ty může dojít.

Navíc není jisté, že Kremlu politika zdržování jednání vydrží, protože už i sám americký prezident Donald Trump mluvil o tom, že možná Rusko až zase tolik o mír nestojí a že to může vést k dalším sankcím vůči ruské ropě, respektive nebezpečí pro ty, kdo ji nakupují. Mohlo by tak dojít nejen ke snížení příjmů za každý vyvezený barel ropy, ale i k omezení objemu vývozů.

Už nyní se proto objevují informace, že se některé státy včetně klíčové Indie ohlížejí jinde. Na Čínu, dalšího zásadního odběratele ruské ropy i zemního plynu, může dopadnout krize spojená s cly omezením růstu ekonomiky. A tedy i odběru ruských surovin. Ačkoli se mohlo zdát, že zvolení Trumpa americkým prezidentem je pro Kreml požehnáním, potvrzují se spíše obavy ruských představitelů z jeho nepředvídatelnosti.

Na jednu stranu se podařilo Kirillu Dmitrijevovi opít Trumpa rohlíkem sliby „výhodných projektů“ v Rusku, a tím oddalovat soustředěný tlak na mír, na druhou může jeho politika přivést k recesi, což je scénář, po kterém v Kremlu nemohou ani trochu toužit. Vyjmutí z cel je proto pro Rusko možná hezké z hlediska propagandy, ale ekonomicky přináší a může ještě přinést, pokud se situace kolem cel brzy neuklidní, více problémů než užitku.