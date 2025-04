Trump ohlásil konec éry globalizace. Někteří lidé raději zchudnou, jen když uškodí ostatním

Zajímavější a dokonce důležitější je to, že Trump zdůvodňuje své zavedení cel snahou zavést spravedlnost v obchodních vztazích, zařídit návrat průmyslu ze zahraničí do Spojených států a obrací se tím také proti globalizaci. Má to totiž své důsledky.

K čemu takové zavádění vysokých cel povede? K oslabení mezinárodního obchodu, zřejmě k zavádění proticel a podle odhadu ekonomických analytiků k pádu celého světa do ekonomické recese. Ostatně k tomu vedlo i zavádění cel ve třicátých letech a skončilo to Velkou hospodářskou krizí, která posléze přispěla k nástupu fašismu a nacismu. Zkrátka po zavedení trumpových cel bude skoro všechno dražší, výroba nižší a nezaměstnanost vyšší. V samotných Spojených státech to samozřejmě zvýší ceny, bude následovat zvýšení úrokových sazeb a zbrzdění ekonomiky. To nezní vůbec dobře.

Někteří komentátoři se proto domnívají, že se američtí voliči naštvou na Trumpa a ten pak změní svoji politiku. A všechno dobře dopadne. Navíc je tu možnost, že ostatní země nebudou na americká cla reagovat podobnými proticly nebo že se nakonec s Trumpem dohodnou o vzájemném snížení cel. Svět se vyhne recesi a globalizace bude zachráněna.

Globalizace totiž přinesla světu nižší ceny zboží i služeb, neskutečný výběr pro zákazníky, kdy máme třeba v samoobsluze v regálu za rozumné ceny doslova celý svět a k tomu – právě díky přesunu výroby – nízkou inflaci. Všichni jsou díky globalizaci bohatší a navíc máme možnost volně cestovat po světě a navíc máme kdykoliv neuvěřitelné množství informací o jakékoliv části zeměkoule. O tohle všechno přece lidé nebudou chtít přijít a udělají vše, aby si své bohatství zachovali, že?

Bohužel ne, není tomu tak. Globalizace nepřinesla stejnou prosperitu všem. V průměru se máme všichni lépe. Dokonce i ve vyspělých zemích se máme skoro všichni lépe, než kdyby globalizace nebyla. Nicméně jsou tu poražení globalizace. Lidé, co ztratili práci přesunem továren do jiných zemí, lidé, kteří ztratili práci, protože je nahradili lidé pracující na dálku odjinud, lidé, které nahradili příchozí ze zahraničí, anebo lidé, jejichž zaměstnání prostě zmizela.

Samozřejmě, jsou tu nová i lépe placená zaměstnání, lidé se mohou přeškolit, ale nějakou dobu to trvá. A někdy dokonce celé generace. Tak to bylo v historii vždy, některá odvětví vznikala a zanikala a nebylo to většinou spojeno s globalizací. Navíc, a to je možná ještě důležitější, někteří lidé si pohoršili relativně a je jich docela dost.

Pohoršili si vůči svým sousedům, protože pracují v upadajícím odvětví, anebo si pohoršili i vůči lidem v jiných zemích, o nichž mají teď hodně informací. Globalizace mimo jiné vedla k tomu, že se globálně vyrovnávají nerovnosti, což znamená, že lidé v zemích s nižší ekonomickou úrovní bohatnou rychleji, zatímco lidé ve vyspělém světě pomaleji. Tihle lidé se teď cítí podvedeni a Trump tyto jejich pocity posiluje. Tvrdí, že za jejich neštěstí či spíše za to, že se nemají tak, jak by se podle nich měli mít, může globalizace a speciálně země, které nespravedlivě obchodují s Amerikou. Země, které údajně Spojené státy okrádají prostřednictvím nespravedlivého obchodu. Kdyby tyto státy nepodváděly a neokrádaly Ameriku, vše by bylo v pořádku.

To je rozhodující. Lidé totiž nesnáší nespravedlnost a to, když je někdo podvádí. Lidé nesnáší to, a to je vědecky potvrzeno, když někdo nehraje fér a chtějí ho potrestat i za cenu toho, že si tím sami způsobí bolest. Z toho plyne, že je velká šance, že američtí voliči budou podporovat Trumpa, i když ceny porostou a sliby o prosperitě Ameriky se nenaplní. Alespoň nějakou dobu. Část Američanů bude sice trpět, ale mnozí z nich budou rádi, že ještě hůře jsou na tom kvůli americkým clům někteří lidé v zahraničí. Protože se jim to bude zdát jako spravedlivý trest za to, že tito lidé údajně Americe způsobili problémy. Stejně tak je pravděpodobné, že se neudrží ani další státy, a zavedou na americký dovoz odvetná cla. Na nespravedlivé uvalení cel je třeba přece reagovat.

No dobře, ale aspoň Američané by mohli přestat podporovat Trumpa. Vždyť je jasné, že Ameriku neokrádají obchodem ostatní tak, jak tvrdí. Jednak přehání výší cizích cel a obchodních bariér, jednak za to, že USA mají obchodní deficit, mohou i Američané tím, že málo spoří a dolar je globální rezervní měnou. Pravda musí přece vyjít najevo a převládne. Jenže Trump a vláda tvrdí něco jiného a ve věku sociálních sítí dokáže podstatnou část Američanů přesvědčit o své „pravdě“ bez ohledu na realitu. Než lidi opravdu velmi tvrdě zasáhne realita, a to může nějakou dobu trvat. Problém je v tom, že současná vlna globalizace mezitím dostává smrtelnou ránu.