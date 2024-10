Trump vede v Pensylvánii, klíčovém státě voleb. Jak si může náskok udržet?

Letos se mezi ně řadí Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensylvánie, Severní Carolina a Georgia. Nejdůležitější z nich je Pensylvánie, poněvadž má nejvíc volitelů – jejích 19 hlasů má kupříkladu větší váhu, než Nevada a Wisconsin dohromady (6, resp. 10 volitelů).

A právě v Pensylvánii v současnosti vede Donald Trump. Podle serveru 538, který pro televizi ABC sestavuje agregát průzkumů veřejného mínění, je momentálně o tři desetinná čísla před Harrisovou – celkem si mezi sebe oba kandidáti dělí 47,8, resp. 47,5 procenta hlasů. To je vedení doslova o chlup a je samozřejmě zcela v rámci statistické chyby. I tak je ale příznačné, že Trump v Pensylvánii vede poprvé od doby, kdy Harrisová ve volbách vystřídala původního kandidáta Joea Bidena.

Tento vývoj odpovídá situaci ve zbytku Ameriky. Tím, jak kampaň vstupuje do své závěrečné, horké fáze, opadají marginální kauzičky a přeřeky a voliči se začínají soustředit na klíčové problémy. Těmi jsou podle analytiků ekonomika a migrace, přičemž obě tato témata favorizují spíše republikána Trumpa. Cena životních nákladů ve Spojených státech je stále vysoko nad normálem, a neodpovídá postupně klesající inflaci. Ve věci migrace je pak Trump považován za politika tvrdé ruky, který „zatočí“ s ilegály a vrátí tak do imigračního systému pořádek. Není to sice mnoho, a do skutečné reformy to má daleko – ale je to alespoň něco.

Zároveň má ale Pensylvánie svá specifika. Jedná se o někdejší industriální stát, kde za poslední dekády zmizela řada ocelářských a dalších podniků. Dodnes tam hraje velkou roli těžba ropy a to zejména technikou frakování, jež je dlouhodobě v hledáčku demokratických politiků jako nešetrná k životnímu prostředí. Populace Pensylvánie je převážně bílá a bez vysokoškolského diplomu. Prakticky všechny faktory se tak zdají nahrávat Donaldu Trumpovi, který tento stát také získal v roce 2016. Stopku mu zde vystavil až o čtyři roky později Joe Biden, který z tohoto státu pochází a historicky byl u bílé pracující třídy dobře zapsán. To se však ani zdaleka nedá říct o Harrisové.

Rozhodnou příští dva týdny. Pokud Donald Trump zvolí stejnou strategii jako doposud, to jest o své protikandidátce se pokud možno nevyjadřovat a soustředit se na vlastní témata, má slušnou šanci vyhrát. K dobrému mu jdou i vděčné PR projekty jako je smažení hranolků v McDonald’s, u kterého vypadá roztomile autenticky, možná i proto, že produkty tohoto známého fastfoodu vždy patřily k jeho nejoblíbenějším pokrmům.

Skutečností zůstává stará pravda, že největším nepřítelem Donalda Trumpa je on sám. Pokud v příštích dnech vyplave na povrch nějaká nepříjemná kauza – což se dá v závěru kampaně úspěšně očekávat – a on následně ztratí hlavu a spustí svůj oblíbený rotační kulomet na sociálních sítích, možná, že je po něm veta. Pokud ale udrží jazyk za zuby, může ho v lednu čekat triumfální návrat do Bílého domu.