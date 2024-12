Trumpova cla by měla Evropu vést k přemýšlení o liché DPH

Nechme stranou dopady na spotřebitele v USA i to, že Donald Trump slíbil i zrušení federální daně z osobních příjmů. Soustřeďme se na mezinárodní souvislosti, hlavně na Evropu.

Jaroslav Vostatek

Podstatnou zvláštností amerického daňového systému je neexistence daně z přidané hodnoty. Federální vláda ji nemůže zavést, protože zdanění spotřeby je možné jen v jednotlivých státech USA. Akademici ovšem vymysleli, že DPH lze nahradit zdaněním mezd a podnikání. Příkladem je návrh Roberta Halla a Alvina Rabushky z roku 1981 na zavedení daně ze mzdy a podnikatelské daně, s jednotnou sazbou 19 %.

V USA již dávno mají dost složitý systém zdanění příjmů osob a společností; daně navržené Hallem a Rabushkou jsou proti tomu konstrukčně jednoduché. Proto byla jejich konstrukce aplikována v řadě postkomunistických zemí, s výslovným odvoláním na americký vzor. Podstatnou odlišností bylo a je to, že přitom nedošlo (a ani nemohlo dojít) k nahrazení daně z přidané hodnoty. Nikoho taková revoluce tehdy asi ani nemohla napadnout, protože DPH v Evropě byla považována za samozřejmost.

Stále více se ale ukazuje, že evropská „první generace“ DPH je nekvalitním zdaněním: zejména jsou velké daňové úniky, řádu 40 až 60 %. EU stále hledá (od roku 1993) „definitivní režim“ DPH, který by měl fungovat při pohybu zboží v rámci EU: export by se měl zdaňovat v zemi původu, výnosy DPH by měly být alokovány mezi členské státy podle spotřeby (zásada země určení).

Řešit by se přitom měl i problém vývozu mimo EU, například do USA. Vývoz do USA není zatížen daní z přidané hodnoty, fakticky je tak dotován. Neměli bychom se divit, až staronový americký prezident zavede odvetná dovozní cla: z odborného hlediska je to plně oprávněné! Výchozí problém je mimo USA. Náš problém můžeme (měli bychom) řešit náhradou DPH podle návrhu Halla a Rabushky, s případným doplněním o daň z prodeje v maloobchodě, která funguje v USA. Kdo se toho ujme?

Autor článku je ekonom z Vysoké školy finanční a správní