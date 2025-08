Kauza Epstein aneb jak se sám Trump chytá do pasti

Proč o tom píšu, teď Trumpovi sice nehrozí odvolání, protože republikáni ovládají Kongres, ale objevilo se podobně výbušné téma, které se s ním může táhnout až do konce jeho volebního období. A to je tzv. Epsteinův seznam – má se týkat jmen mocných, kterým sháněl finančník Jeffrey Epstein velmi mladé dívky. Když byl později kuplíř odsouzen, nechali ho prý ve vězení zabít. Znal se s ním dobře i Donald Trump, který s ním létal jeho soukromým tryskáčem. Ale nejen on.

Trump a jeho lidé během volební kampaně slíbili, že tato jména i pozadí smrti Epsteina odhalí. Přitom jasně naznačovali, že tam bude plno demokratických politiků, tedy obří skandál. Jenže pak Trump nastoupil do Bílého domu a nejspíš zjistil, že v těch svazcích nic moc dalšího není. Dokonce prosí soudy, aby i to „nic“ mohl uveřejnit.

Na tom, co tam opravdu je, či není, však už v podstatě nezáleží, protože se toho hned na začátku chytili influenceři z Trumpova tábora, kteří to začali rozfoukávat, a nyní se nechtějí oblíbené hračky vzdát.

Jejich popularita totiž mnohdy stojí na tom, že si hrají s konspiračními teoriemi všeho druhu. A nyní proto začalo něco, co bylo ještě před pár měsíci nemyslitelné, útočí na samotného Donalda Trumpa.

Prý jim slíbil otevřenost, svobodu a žádnou cenzuru, v překladu, že si budou moci vymýšlet a překrucovat realitu, jak se jim líbí v tématech, která zajímají lidi, a oni z toho mají sledovanost a lajky.

A tato kauza má vše, mocné lidi, kteří mohli spáchat zločin, sex, luxusní život, zkaženost a je pro všechny krásně srozumitelná. Tak se jí drží.

Proti Trumpovi se tak paradoxně obrátilo to, co tak rád sám využíval v kampani i nyní v politice, surfování na hraně pravdy a rozfoukávání konspiračních teorií, které se mu hodí. Jeho síť Truth Social, kam rád vypouští své nápady, je jich plná.

Jeho administrativa včetně velkých stoupenců zveřejnění Epsteinovy kauzy, nyní ministryně spravedlnosti Pam Bondiové a šéfa FBI Kashe Patela, se snaží hasit požár, jenže ten probublává kořeny konzervativního hnutí MAGA a nedá se zastavit.

Proto se plní další sliby a zveřejňují se svazky o smrti Johna F. Kennedyho či Martina Luthera Kinga, aby administrativa dokázala, že před svými věrnými voliči nechce nic tajit. Republikáni je budou už za rok potřebovat při volbách do Sněmovny reprezentantů a části Senátu. Prohra by znamenala, že se z Trumpa stane „chromá kachna“, která už nic do konce svého prezidentství neprosadí.

Jenže jak můžete uspokojit konspirátory a stále víc milovníků jejich teorií, když buď nemůžete některé věci publikovat, protože by to zranilo vaše mecenáše, nebo spíš proto, že nic v rukou nemáte, což vypadá pravděpodobněji z toho, jak se Trump v současnosti kroutí. Ale kdo ví. Každopádně současný prezident už párkrát ztratil nervy, když okřikl novináře, kteří se ho na kauzu dokola ptají.

Do budoucna by si tak američtí prezidenti měli uvědomit, že moc sociálních sítí, internetu a konspirací je tak mocná, že když si s ní budou sami zahrávat, může se jim to zle vymstít. Ale Trump je schopný politik a třeba tu zatáčku tentokrát vybere, ale jelikož známe jeho styl, nejspíš už se řítí do nějaké podobné, možná ještě prudší.