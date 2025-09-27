Radost rychle vyprchala. Evropané se bojí, že Trump na ně s Ukrajinou chystá past

Radost ovšem brzy nahradily obavy a ty teď vyjadřují mimo záznam i evropští diplomaté. Trump možná vůbec nezměnil svůj názor, jen hledá možnost, jak se zbavit „ukrajinského problému“, a jak to udělat na úkor Evropské unie. Řekne, že se snažil zajistit mír mezi Ukrajinou a Ruskem, jak slíbil, ale Evropané mu to kazí. A pak se o situaci na Ukrajině přestane starat, nebo dokonce začne spolupracovat s Ruskem. Jak by toho mohl dosáhnout?
Nesplnitelné požadavky
Podle Trumpa musejí Evropané nejprve splnit své „domácí úkoly“ a teprve pak jim pomůže. Evropa však dál nakupuje ruskou ropu a plyn, čímž podle něj financuje válku proti Ukrajině. To je pravda – a je to skandální. Maďarsko a Slovensko, kde vládnou fanoušci Donalda Trumpa Viktor Orbán a Robert Fico, odmítají přestat kupovat ruskou ropu a další země dovážejí zkapalněný plyn.
Trump požaduje, aby to skončilo. Chce také, aby EU uvalila vysoká cla na Indii a Čínu, které ruskou ropu a plyn nakupují. Podle něj by takový tlak přiměl Dillí i Peking, aby obchod s Moskvou ukončily. A nakonec dodává, že Evropané by měli mnohem víc financovat a vyzbrojovat Ukrajinu, protože to není úkol USA.
Ve všem má částečně pravdu. Zároveň ale dobře ví, že požaduje od Evropanů nemožné. Evropská unie nemůže okamžitě ukončit nákupy ruských energií bez souhlasu všech svých členských zemí – a Slovensko ani Maďarsko k tomu svolit nechtějí. Obří cla na Indii a Čínu by těžce zasáhla evropskou ekonomiku, přičemž evropští diplomaté oprávněně podezřívají Trumpa, že by podobná opatření nepřijal.
Takže by nakonec Evropané zůstali sami v celní válce s Asií, a možná by z toho ekonomicky těžily USA. A pokud jde o podporu Ukrajiny, Evropa už nyní poskytuje finance i zbraně, přičemž mnohé z nich nakupuje v USA, kde pro ně neexistuje alternativa. Americká pomoc je přitom nadále nezbytná, jenže USA své zbraně Evropanům prodávají s výraznou přirážkou.
Skutečný soupeř: Čína
To všechno může Trumpovi umožnit tvrdit, že mír na Ukrajině zajistit nemůže. Mírnější kroky evropských států – postupné ukončování nákupů ruské ropy, sankce vůči Indii a Číně či úvěry pro Ukrajinu kryté možnými ruskými reparacemi (které pravděpodobně nikdy nebudou, a proto Kyjev půjčku nejspíš nikdy nesplatí) – označí za nedostatečné. A poté se může pokusit domluvit s Moskvou na spolupráci bez ohledu na její agresi vůči Ukrajině.
Trump totiž vnímá Rusko jako potenciálního spojence proti Číně, kterou považuje za skutečný problém a skutečného soupeře. Otázkou ale zůstává, zda se tím nepřepočítá. Sám přiznal, že Rusko není tak silné, jak se zdá – a jako partner proti Číně tak může mít mnohem menší cenu, než jakou by pro USA představovala spolupracující Evropa.