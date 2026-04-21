Evropští lídři už mají Trumpa dost. Vyčítají mu agresi vůči Íránu i výpad proti papežovi

Změna režimu se v Íránu ani pod tlakem obrovské americké vojenské převahy zatím nekoná a stále není úplně jasné, jak válka skončí. Nezdá se však, že drtivým americkým vítězstvím. Západní lídři se tak ocitli pod dvojím tlakem: od Trumpa, který požadoval jejich účast ve válce, a od voličů, kteří na svých bedrech pociťují její negativní dopady. A to má vliv na jejich budoucí politický osud.
Britský premiér Keir Starmer prohlásil, že má dost toho, aby Britové čelili vyšším účtům za energie kvůli Trumpově válce. Tuší politickou katastrofu – odhad letošního růstu britského HDP klesl na hodnotu 0,8 procenta. Sliby o nastartování ekonomiky se tak mění v prach a „zvláštní vztahy“ s Washingtonem se stávají minulostí.
Obavy musí mít i Německo, které má jednu z nejméně diverzifikovaných ekonomik na světě s enormní závislostí na dodavatelských řetězcích. Zablokování Hormuzského průlivu může pro ně mít fatální následky. Německé ekonomické instituty už snížily odhad růstu země z loňských 0,5 procenta na 0,1 procenta v tomto roce.
To není dobrá zpráva pro kancléře Friedricha Merze, ve světle dalšího růstu popularity krajně pravicové Alternativy pro Německo. Prezident Frank-Walter Steinmeier měl tak důvod k tomu, aby prohlásil, že „válka s Íránem je katastrofální chyba“. Nesvědčí to o zlomu ve vztazích Německa s jeho největším poválečným spojencem?
Válka v Íránu ukončila i „medový“ vztah mezi Trumpem a italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Ta patří mezi evropské lídry ideologicky blízké Trumpovi. Podpořit válku proti Íránu jí ale znemožnil růst cen ropy a plynu a teď i Trumpův výpad proti papeži Lvu XIV., když mu vyčetl, že se staví proti íránské válce, s dovětkem, že by se měl řídit zdravým rozumem.
Meloniová neměla jinou možnost než Trumpa za tento postoj zkritizovat, protože by jinak byla v zemi se 40 miliony katolíků, kteří vnímají papeže jako symbol italské kultury a identity, politicky odepsaná. Server eurointelligence.com teď ale soudí, že spor s Trumpem šéfce italské vlády hodně zvedne popularitu. Výpady šéfa Bílého domu, že je z ní šokován, protože si myslel, že má odvahu a že je teď pro něj nepřijatelná, však ukazují, že Meloniová už nebude moci hrát roli „mostu“ mezi Evropou a Washingtonem.
Když k tomu ještě přičteme napjaté vztahy Trumpa s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a kanadským premiérem Markem Carneyem, může být červnový summit uskupení nejsilnějších západních ekonomik G7 ve francouzském Evianu nejdramatičtější v jeho jedenapadesátileté historii. Neocitne se nakonec „gé sedmička“ ve stejné nemilosti jako NATO?