Evropští lídři už mají Trumpa dost. Vyčítají mu agresi vůči Íránu i výpad proti papežovi

Miloš Balabán
Názor   12:00
Od nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu se snažila většina evropských lídrů zachovat vůči němu potřebnou míru loajality. Vyhýbali se přílišné kritice jeho politických kroků, i když je často objektivně poškozovaly. Zdá se ale, že americká válka proti Íránu se může stát jakýmsi předělem a spouštěčem většího odporu a nesouhlasu s Trumpovou politikou vedenou převážně jen z pozice síly.
Americký prezident Donald Trump jedná s lídry evropských zemí, mimo jiné s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. (18. srpna 2025) | foto: ČTK

9 fotografií

Změna režimu se v Íránu ani pod tlakem obrovské americké vojenské převahy zatím nekoná a stále není úplně jasné, jak válka skončí. Nezdá se však, že drtivým americkým vítězstvím. Západní lídři se tak ocitli pod dvojím tlakem: od Trumpa, který požadoval jejich účast ve válce, a od voličů, kteří na svých bedrech pociťují její negativní dopady. A to má vliv na jejich budoucí politický osud.

Britský premiér Keir Starmer prohlásil, že má dost toho, aby Britové čelili vyšším účtům za energie kvůli Trumpově válce. Tuší politickou katastrofu – odhad letošního růstu britského HDP klesl na hodnotu 0,8 procenta. Sliby o nastartování ekonomiky se tak mění v prach a „zvláštní vztahy“ s Washingtonem se stávají minulostí.

Jak se lze vyznat v Trumpovi? Jeho politika vůči Íránu připomíná sérii improvizovaných tahů

Obavy musí mít i Německo, které má jednu z nejméně diverzifikovaných ekonomik na světě s enormní závislostí na dodavatelských řetězcích. Zablokování Hormuzského průlivu může pro ně mít fatální následky. Německé ekonomické instituty už snížily odhad růstu země z loňských 0,5 procenta na 0,1 procenta v tomto roce.

To není dobrá zpráva pro kancléře Friedricha Merze, ve světle dalšího růstu popularity krajně pravicové Alternativy pro Německo. Prezident Frank-Walter Steinmeier měl tak důvod k tomu, aby prohlásil, že „válka s Íránem je katastrofální chyba“. Nesvědčí to o zlomu ve vztazích Německa s jeho největším poválečným spojencem?

Válka v Íránu ukončila i „medový“ vztah mezi Trumpem a italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Ta patří mezi evropské lídry ideologicky blízké Trumpovi. Podpořit válku proti Íránu jí ale znemožnil růst cen ropy a plynu a teď i Trumpův výpad proti papeži Lvu XIV., když mu vyčetl, že se staví proti íránské válce, s dovětkem, že by se měl řídit zdravým rozumem.

Proklatý víkend. Trump přišel během dvou dnů nejen o Orbána, ale i o Meloniovou

Meloniová neměla jinou možnost než Trumpa za tento postoj zkritizovat, protože by jinak byla v zemi se 40 miliony katolíků, kteří vnímají papeže jako symbol italské kultury a identity, politicky odepsaná. Server eurointelligence.com teď ale soudí, že spor s Trumpem šéfce italské vlády hodně zvedne popularitu. Výpady šéfa Bílého domu, že je z ní šokován, protože si myslel, že má odvahu a že je teď pro něj nepřijatelná, však ukazují, že Meloniová už nebude moci hrát roli „mostu“ mezi Evropou a Washingtonem.

Když k tomu ještě přičteme napjaté vztahy Trumpa s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a kanadským premiérem Markem Carneyem, může být červnový summit uskupení nejsilnějších západních ekonomik G7 ve francouzském Evianu nejdramatičtější v jeho jedenapadesátileté historii. Neocitne se nakonec „gé sedmička“ ve stejné nemilosti jako NATO?

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.