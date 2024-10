Trump na prahu Bílého domu. Rozhodne i to, že Harrisovou považují Američané za druhého Bidena?

Blíží se událost letošního roku. Americké prezidentské volby, které nabízí výjimečně těsný souboj. Rozdíly v průzkumech mezi republikánem Donaldem Trumpem a demokratkou Kamalou Harrisovou se rovnají statistické chybě. Tedy není mezi nimi větší rozdíl než tři procentní body.

Znamená to, že si oba kandidáti mohou hodit mincí? Ne tak úplně. Nejen známý statistik Nate Silver, který se většinou nemýlí, tipuje, že vyhraje Trump. Harrisová totiž podle něj prohraje v klíčových státech, jako je Wisconsin či Pensylvánie.

Ty patří mezi tzv. sedm Swing States, které rozhodnou volby. V ostatních státech by se nemuselo volit, protože tam je v podstatě jasné, jestli vyhraje demokratka, nebo republikán. Americký většinový volební systém sice funguje podle principu vítěz bere vše, ale není to zase tak jednoduché. Vítěz bere vše v jednotlivém státě, kde vyhraje, a každý stát má podle velikosti jiný počet volitelů. Volitelé se po volbách setkají a definitivně určí prezidenta.

Takže Kamala Harrisová může klidně celkově v rámci USA získat více hlasů než Trump, uspěje o hodně ve velkých státech, ale přesto prohraje, protože nezíská klíčové volitele ze Swing States. Tímto způsobem Trump před osmi lety zdolal Hillary Clintonovou.

A co ještě nahrává republikánovi? Obecně ve většině průzkumů platí, že jeho potenciál podhodnocují, i když se to od roku 2016, kdy poprvé kandidoval, zlepšilo. A navíc v těch posledních posiluje.

Ještě v červnu to vypadalo, že Donald Trump přes všechny své kontroverze a soudní spory vyhraje bez problémů. Přestárlý Joe Biden mu vůbec nestačil a zcela prohrál televizní debatu.

Až tak moc, že bezprecedentně odstoupil a jeho místo zaujala „mladá“ Kamala Harrisová, která vyvolala nadšení mezi demokratickými voliči. Zase se věřilo, že by mohl Trump, kterého mnoho Američanů nesnáší, prohrát. Jenže pak lidé zjistili, že Harrisová nedokáže své kandidatuře dát pořádný obsah a neumí se oddělit od dědictví po svém předchůdci Joeu Bidenovi.

A proto v průzkumech s Trumpem prohrává, pokud se experti zeptají, zda by dokázala lépe zvládnout ekonomiku a zamezit migraci, což teď hodně lidí pálí.

Prázdné peněženky

Inflace, která vystřelila ceny benzinu a potravin do nebes, ji zkrátka posílá v průzkumech dolů. Ve finále totiž rozhoduje „přízemně“ to, kolik vám zůstane na konci měsíce v rodinné kase. A i přes některé pozitivní náznaky – třeba odbory úspěšně na všech frontách vyjednávají zvýšení mezd – je viceprezidentka Harrisová považována za spoluviníka zchudnutí americké společnosti.

I mnoho Trumpových umírněných republikánských voličů sice trápí jeho prohřešky proti zákonu a neochota přiznat porážku ve volbách v roce 2020, potřeba mít dva džoby, neschopnost splácet vysokoškolské půjčky či si koupit byt však nad „touto hrozbou demokracii“ zatím převažují.

Stálost průzkumů mimochodem ukazuje, že někteří voliči raději kouknou stranou, až to budou házet Trumpovi, protože dobu jeho prezidentování mají často spojenou se slovem ekonomický rozkvět. Hlavně muži, jeho klíčová cílová skupina, a to i v rámci národnostních menšin a mezi mladými. Ztráty mezi Afroameričany a Hispánci přitom představují pro Harrisovou velký problém.

Pokud bych měl tedy dnes sázet, vsadil bych na Donalda Trumpa, protože mu většina faktorů nahrává. To ale neznamená, že demokratka musí prohrát. Je to neuvěřitelně těsné.

Oba teď objíždějí Swing States a usilují o každého voliče. V těchto místech totiž rozhodne jen pár tisíc hlasů. I tam ale Harrisovou trápí hříšky z minulosti. V kampani musí třeba žehlit své dřívější levicové názory. I proto odvolala svůj „zelený“ odpor k frakování, těžbě plynu a ropy, protože to štvalo voliče v Pensylvánii.

Naopak v Michiganu zase bojuje s muslimskou menšinou, kterou štve, že Bidenova administrativa podporuje v Gaze a Libanonu Izrael. Bez jejich hlasů se tam asi neobejde. Tady však nemůže jednoduše změnit názor, protože potřebuje i židovské hlasy. Občas je to kvadratura kruhu.

Jediné, na co se může opravdu spolehnout, jsou hlasy žen nejen proto, že věrohodně bojuje proti omezení potratů. A má vlastně štěstí i v tom, že plno lidí prostě nemá rádo Donalda Trumpa nejen proto, že se chová jako hulvát.

Asi to ale bude málo, prázdnější peněženky mluví hlasitěji. Vždy však může přiletět „černá labuť“, tedy nečekaná událost. Vždyť i Trump je přestárlý a má plno kostlivců ve skříni. Ale zatím je to spíš zbožné přání demokratů.

Mimochodem je zcela legitimní, aby si Američané vybrali Trumpa, protože nabízí svůj lék na zlepšení ekonomiky. Tedy zvolí ho kvůli vnitřní politice. Ale Evropané, potažmo Češi, kteří nad ním jásají, jako by nečetli, co chce udělat. Zcela jistě zavede vysoká cla na evropské zboží, takže dojde k snížení exportu do USA, protože zdraží.

Pravděpodobně sníží korporátní daně, čímž přitáhne evropské firmy do USA, což také poškodí starý kontinent už tak skoro ve všem zaostávající. A velmi pravděpodobně donutí Kyjev k míru, který se Ukrajincům nebude moc líbit, tedy zesměšní zástupce EU, kteří se prsí tím, že Ukrajina nesmí ztratit své území.