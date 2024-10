Americké prezidentské volby: poslední týdny boje o Bílý dům. Vytáhne některý z kandidátů králíka z klobouku?

Troufám si říct, že další miliony lidí sledovaly vystoupení na různých platformách v Evropě, Asii a na dalších kontinentech. Demokratická kandidátka Kamala Harrisová a za republikány Donald Trump se totiž v přímé konfrontaci před televizními kamerami sešli poprvé a téměř určitě taky naposled. Mluvilo se o domácí politice – tedy ekonomice, potratech, bezpečnosti a migraci a taky o zahraniční situaci – válce na Ukrajině a situaci na Blízkém východě. Polemizovat o tom, který z politiků debatu vyhrál, je sice příjemné téma k večerní sklence vína, reálně je to ale jedno. Oba kandidáti předvedli takový výkon, který ani jednoho nijak výrazně neznemožnil (jako například v červnu Joea Bidena), duel tedy nebude mít na rozhodování voličů prakticky žádný vliv. Ostatně jako téměř žádná americká prezidentská debata.

Donald Trump a Kamala Harrisová se jako prezidentští kandidáti nikdy dřív nepotkali, nemluvili spolu, dokonce ani po telefonu ne. Poprvé se sešli až v televizním studiu stanice NBC News. Harrisová, vědoma si toho, odvážně vykročila směrem ke svému konkurentovi, směle mu podala ruku, představila se celým jménem a s úsměvem mu popřála příjemnou debatu. To se nestalo ani v červnu při duelu Trumpa a Bidena. Vlastně nic podobného se nestalo ani při minulých televizních diskuzích zpátky až do roku 2016.

O ekonomice, bezpečnosti a migrantech, co jedí psy

Úkolem moderátorů bylo probrat témata, která americké voliče nejvíc zajímají. Pro většinu obyvatel je to v první řadě ekonomika, až potom bezpečnost, potratová politika a zdravotní péče. Bylo tedy zcela logické otevřít diskuzi právě ekonomickou situací. Donald Trump nešetřil kritikou a tvrdil, že to prezident Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová jsou mimo jiné zodpovědní za vysokou inflaci. Současná kandidátka do Bílého domu dle něj už propásla svou šanci.

„Všechno, čemu věřila před třemi lety, vyletělo komínem,“ řekl Trump. Harrisovou se snažil vykreslit nikoliv jako centristickou političku, za kterou se sama má, ale spíš jako levicově uvažující, když řekl, že je marxistka.

Harrisová se naopak opřela do svého protivníka, že podporuje jenom velké korporace a bohaté tím, že jim chce snížit daně. Naopak životní náklady střední třídy budou pod jeho vládou růst. „Jsem jediný člověk na pódiu, který má plán na pozvednutí střední třídy a pracujících lidí v Americe,“ prohlásila Harrisová.

K tématu potratové politiky snad jenom tolik, že restriktivní opatření zavedená po roce 2022 v některých státech označila Harrisová za „Trumpovy zákazy potratů“ a připsala za ně odpovědnost exprezidentovi, který k vývoji výrazně přispěl svým výběrem tří členů nejvyššího soudu. Trump následně označil za lež, že by jako hlava státu uzákonil federální zákaz potratů.

Válka na Ukrajině – další bod diskuze, kterému se nešlo vyhnout. Konflikt trvá už déle než dva roky a země by bez významné podpory Spojených států neměla šanci čelit ruským expanzivním cílům. Jenže taková podpora je drahá. I proto roste tlak na ukončení konfliktu. A zatímco jeden (respektive jedna) kandidát(ka) tvrdí, že i do budoucna chce zachovat současný postoj Washingtonu, ten druhý prohlašuje, že válka by měla skončit. Nicméně přímé odpovědi na otázku moderátorů, zda by Ukrajina měla zvítězit a jestli by to bylo v zájmu USA, Trump neodpověděl. „Chci, aby válka skončila.“ Prezidenty obou zemí by prý přiměl ke společnému jednání.

Mluvilo se taky o bezpečnosti a migraci. V těchto věcech má navrch zase republikán. Donald Trump nezapomněl připomenout, že jeho soupeřka měla v současné administrativě na starosti právě migraci. Harrisová podle něj do země vpustila miliony nelegálních přistěhovalců. V ten moment se ale Trump možná nechal příliš unést a začal mluvit o haitských přistěhovalcích, kteří obyvatelům města Springfield ve státě Ohio jedí domácí mazlíčky.

„Ve Springfieldu jedí psy. Lidé, kteří sem přicházejí, jedí kočky. Jedí domácí zvířata lidí, která tam žijí,“ pronesl. Věta se okamžitě stala virální. Moderátoři zareagovali a snažili se jeho slova vyvrátit, proto kontaktovali tamního starostu.

Není důležité co, ale jak

Celé vystoupení nebylo ani tak zajímavé tím, co zaznělo, jako spíš tím, jak na sebe soupeři reagovali. Všichni ví, že republikánský kandidát mluví celým tělem a jeho výraz v obličeji říká mnohé. Překvapením večera bylo, že totéž se naučila taky Harrisová. Představení začalo ještě před začátkem, a to, když Harrisová iniciovala podání ruky. Něco doslova nevídaného. V případě Trumpa a Harrisové se to ale „ujalo“ a ani ne 12 hodin po přenosu se opakovalo. Oba politici se totiž znovu setkali při připomínce událostí z 11. září 2001 přímo u pomníku v New Yorku.

Gesto „don’t you say“, kdy si Harrisová podložila hlavu rukou a nevěřícně hleděla na svého protivníka, který zrovna mluvil o tom, že je marxistka stejně jako její otec, se stalo virální z minuty na minutu. A nakonec „Meme queen“ a její „Whaaat?“ když její protikandidát začal mluvit o psech a kočkách, které údajně jedí přistěhovalci ve Springfieldu. Zdálo se, že Harrisová nevěří svým uším, když se zasmála a zavrtěla hlavou.

Donald Trump se zase rozhodl, že je ve studiu sám, mluvil jenom s moderátory a na svoji oponentku se vlastně za celých devadesát minut ani nepodíval. Exprezident je sice vynikající rétor, který dokáže strhnout davy, ovšem televizní debata, která se navíc odehrává bez diváků a v naprostém tichu, pro něj není tím přirozeným prostředím.

Držte se scénáře!

Duel politiků byl zajímavý především proto, že spolu nikdy nemluvili a ani jeden netušil, co od toho druhého může čekat. Oba proto od svého týmu dostali scénáře, kterých se měli držet. Zaprvé Trump: být věcný, hlavně ne agresivní, neoblomný a vyvarovat se osobních útoků a upozorňovat na nedostatky své protikandidátky. Důležité pro něj bylo, nenechat se vyprovokovat k neuváženým výrokům a nepustit ji příliš hluboko ke svému zranitelnému já.

Harrisová věděla, co přijde. Se svým týmem studovala Trumpova minulá vystoupení. Nutno podotknout, že materiálu měla dost – nikdo ještě neabsolvoval tolik prezidentských debat jako republikánský kandidát. Harrisová nacvičovala možné situace a odpovědi několik dní, taktiku řešila s Hilary Clintonovou i Joem Bidenem, dokonce si nechala postavit cvičné televizní studio. Učení, zdá se, bylo úspěšné, protože v přímém přenosu působila vyrovnaně. Snažila se dostat Trumpovi pod kůži, a to se jí zjevně také povedlo.

Každý hlas se počítá

Všichni komentátoři se shodují, že dopad televizních debat ve Spojených státech na voliče je jenom malý. Na druhou stranu Harrisová i Trump teď hrají doslova o každý procentní bod. A jestli se jim díky televiznímu spektáklu podařilo přesvědčit jenom jednoho jediného potenciálního voliče, už to se dá označit se úspěch. Je dobré říct, že do oficiálního termínu amerických prezidentských voleb ještě několik týdnů zbývá a voliči tedy ještě můžou sledovat ostrou kampaň Trumpa i Harrisové.

Můžou si počkat, s čím ještě přijdou a jestli mají nachystaného pověstného králíka v klobouku. Někteří Američané ale můžou své hlasy odevzdávat už teď – respektive takzvaný „early voting“ se pohybuje v časovém rozmezí čtyř až padesáti dnů před oficiálním volebním dnem. Už teď hlasují lidé z Minnesoty, Jižní Dakoty, Mississippi, Vermontu a za nedlouho se připojí taky třeba Kalifornie, Indiana, Maine, Montana nebo Nebraska.

Poslední volební průzkumy jasně ukazují, že Američané uvidí další těsný souboj. Výsledky jsou dlouhodobě vyrovnané – maximálně se dá říct, že demokratická kandidátka vede o dva až tři procentní body. Dokonce ani v klíčových státech není dopředu jasný favorit. Před několika měsíci sice měl navrch republikán, to byla ale ještě zcela jiná situace, kdy proti Trumpovi stál stávající prezident Joe Biden. Nyní jsou síly vyrovnané. Republikáni i demokraté teď hrají především o nerozhodnuté voliče, střední a nižší třídu, ženy a menšiny, kteří se zajímají především o domácí témata.

Autorka je analytička z Institutu pro politiku a společnost