Další Trumpův výstřelek. Z trucu chce přejmenovat jezero, Kanadu přitom bude potřebovat

Když Trump na začátku svého druhého mandátu oznámil, že Mexický záliv přejmenuje na Americký záliv, vyvolalo to mnoho zdvižených obočí a několik pobavených úsměvů. Navzdory povinnému přijetí nové terminologie Google mapami (evropská verze ji nyní ukazuje v závorce za tou původní) měla tato iniciativa jen málo skutečných dopadů.
V západním světě Mexickému zálivu stále nikdo neřekne jinak než Mexický a diplomatické vztahy mezi Washingtonem a Mexico City zůstávají nezměněné. Jižní soused si je totiž dobře vědom své ekonomické závislosti na USA.
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O to zajímavější je Trumpův nový projekt z podobného ranku. Prezident totiž na své síti Truth oznámil, že „vážně zvažuje“ přejmenovat Ontarijské jezero na hranici s Kanadou na Americké jezero.
Zdůvodnil to selháním americko-kanadských jednání o obchodní dohodě, kvůli němuž Amerika „s Ontariem (kanadská provincie; pozn. red.) už moc obchodovat nebude“. Trump do Kanady šije dlouhodobě a tento nejnovější štulec přichází poté, co už javorové listy v minulosti označil za „51. stát“ USA a kanadského premiéra Marka Carneyho za „guvernéra“.
Zhoršení americko-kanadských vztahů
Těžko říct, jaký je reálný smysl této pokusné šikany, pokud vůbec nějaký. Jisté je, že ke zlepšení americko-kanadských vztahů nijak nepřispěje. Kanada stále víc usiluje o spolupráci především s evropskými spojenci, a to jak na obchodním, tak na diplomatickém poli.
Za zlomový bod kanadského odporu byla považována Carneyho řeč na loňské Mnichovské bezpečnostní konferenci, ve které kanadský premiér v evidentní narážce na USA vyzval „střední státy“ ke spolupráci proti novodobým hegemonům. Jako by to chtěl potvrdit, uzavřel od té doby mnohamiliardové zbrojní kontrakty se Švédskem a Německem, nikoli však s USA.
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Naopak zpochybnil již dojednaný nákup 88 amerických stíhaček F-35 a nařídil jeho přezkoumání, snad ve prospěch švédských letounů Gripen. Tomu by nasvědčoval mimo jiné kanadský nákup šesti průzkumných letadel GlobalEye od výrobce Saab, jež jsou s Gripeny kompatibilní.
Prozíravější americké vedení by si svého severního souseda spíš hýčkalo, než aby ho bezdůvodně šikanovalo. USA jej totiž potřebují z geopolitických důvodů výrazně víc než tolikrát skloňované Grónsko. Kanada kontroluje arktické pobřeží v délce 162 tisíc kilometrů a pouze přes spolupráci s ní vede cesta k zajištění budoucího strategického regionu.
Kvůli odtávání arktického ledu se totiž předpokládá otevření nových plavebních cest a těžebních příležitostí. Celý region je bohatý na strategické suroviny, mimo jiné prvky vzácných zemin, jež se používají k výrobě stíhaček F-35 či telefonů iPhone. Pokud Washington chce k tomuto novému „zlatému dolu“ přístup, jinak než v tandemu s Kanadou to nepůjde.