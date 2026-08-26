Další Trumpův výstřelek. Z trucu chce přejmenovat jezero, Kanadu přitom bude potřebovat

Štěpán Hobza
Safespace   18:00
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Lidé koukají na Ontarijské jezero z přístavu v Torontu v úterý 25. srpna 2026.

Lidé koukají na Ontarijské jezero z přístavu v Torontu v úterý 25. srpna 2026. | foto: Keito Newman/The Canadian Press via AP

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Lidé koukají na Ontarijské jezero z přístavu v Torontu v úterý 25. srpna 2026.
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Ontarijské jezero představuje od 18. století hranici mezi USA a Kanadou. Kvůli averzi amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči strategickému sousedovi by se ale mohlo přejmenovat.

Když Trump na začátku svého druhého mandátu oznámil, že Mexický záliv přejmenuje na Americký záliv, vyvolalo to mnoho zdvižených obočí a několik pobavených úsměvů. Navzdory povinnému přijetí nové terminologie Google mapami (evropská verze ji nyní ukazuje v závorce za tou původní) měla tato iniciativa jen málo skutečných dopadů.

V západním světě Mexickému zálivu stále nikdo neřekne jinak než Mexický a diplomatické vztahy mezi Washingtonem a Mexico City zůstávají nezměněné. Jižní soused si je totiž dobře vědom své ekonomické závislosti na USA.

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O to zajímavější je Trumpův nový projekt z podobného ranku. Prezident totiž na své síti Truth oznámil, že „vážně zvažuje“ přejmenovat Ontarijské jezero na hranici s Kanadou na Americké jezero.

Zdůvodnil to selháním americko-kanadských jednání o obchodní dohodě, kvůli němuž Amerika „s Ontariem (kanadská provincie; pozn. red.) už moc obchodovat nebude“. Trump do Kanady šije dlouhodobě a tento nejnovější štulec přichází poté, co už javorové listy v minulosti označil za „51. stát“ USA a kanadského premiéra Marka Carneyho za „guvernéra“.

Zhoršení americko-kanadských vztahů

Těžko říct, jaký je reálný smysl této pokusné šikany, pokud vůbec nějaký. Jisté je, že ke zlepšení americko-kanadských vztahů nijak nepřispěje. Kanada stále víc usiluje o spolupráci především s evropskými spojenci, a to jak na obchodním, tak na diplomatickém poli.

Za zlomový bod kanadského odporu byla považována Carneyho řeč na loňské Mnichovské bezpečnostní konferenci, ve které kanadský premiér v evidentní narážce na USA vyzval „střední státy“ ke spolupráci proti novodobým hegemonům. Jako by to chtěl potvrdit, uzavřel od té doby mnohamiliardové zbrojní kontrakty se Švédskem a Německem, nikoli však s USA.

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Naopak zpochybnil již dojednaný nákup 88 amerických stíhaček F-35 a nařídil jeho přezkoumání, snad ve prospěch švédských letounů Gripen. Tomu by nasvědčoval mimo jiné kanadský nákup šesti průzkumných letadel GlobalEye od výrobce Saab, jež jsou s Gripeny kompatibilní.

Prozíravější americké vedení by si svého severního souseda spíš hýčkalo, než aby ho bezdůvodně šikanovalo. USA jej totiž potřebují z geopolitických důvodů výrazně víc než tolikrát skloňované Grónsko. Kanada kontroluje arktické pobřeží v délce 162 tisíc kilometrů a pouze přes spolupráci s ní vede cesta k zajištění budoucího strategického regionu.

Kvůli odtávání arktického ledu se totiž předpokládá otevření nových plavebních cest a těžebních příležitostí. Celý region je bohatý na strategické suroviny, mimo jiné prvky vzácných zemin, jež se používají k výrobě stíhaček F-35 či telefonů iPhone. Pokud Washington chce k tomuto novému „zlatému dolu“ přístup, jinak než v tandemu s Kanadou to nepůjde.

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