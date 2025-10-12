Trump a Kennedy, noční můra americké medicíny. Aby je brzy nepřekvapily epidemie minulosti

Někdy mu to vychází, jindy způsobí víc škody než užitku. Úplnou spoušť nadělal, když se před dvěma týdny korunoval na „nejlepšího doktora“ v USA a prohlásil, že lék tylenol způsobuje autismus. Že vám to jméno nic neříká? To proto, že v Česku by se pod něj daly schovat všechny léky tišící horečku a bolest na paracetamolové bázi. Tedy i paralen či panadol.
Trump vyhlásil, že tyto léky by neměly brát těhotné ženy, protože to může poškodit jejich plod. Aniž by to měl podepřeno významným množstvím studií. Problém, který lékaři studují desítky let, šmahem rozhodl. I když to pak všichni doktoři okolo něj včetně Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv mírnili a bylo doporučeno jen omezenější užívání těhotnými ženami s dovětkem, že jde o schválený lék proti horečce i v době gravidity.
Paracetamol způsobuje autismus, tvrdí Trump těhotným. Vyzdvihl Kubu a amiše
Na tomto Trumpově výkřiku už je vidět, jak ho občas nevnímají ani burzy, protože tentokrát se akcie firmy, která vyrábí tylenol, rychle vrátily zpět blízko původním hodnotám. No řekněte – obešli byste se bez paralenu?
Prezident sice má vliv přes ministra zdravotnictví na Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, ale ani on nedokáže poručit větru dešti. A proč by také někdo měl poslouchat bývalého realitního byznysmena, který si interpretuje rady zdravotních expertů podle svého?
Horší je, že mu přizvukuje i ministr zdravotnictví, bývalý demokrat Robert F. Kennedy Jr., ano, syn bratra Johna Fitzgeralda Kennedyho, vzděláním právník se specializací na životní prostředí.
Oba spolu připravují bezesné noci americkým lékařům, kteří musí vysvětlovat jejich přešlapy. Trump s Kennedym si totiž našli ještě jeden oblíbený terč – očkování, které také často spojují s autismem, ač k tomu nemají žádné přímé důkazy, anebo jen ty, které už byly vyvrácené.
Kennedy proto varuje před vakcínou proti covidu (OK, tady by se to ještě dalo pochopit, je nová), ale i třeba před vyzkoušeným očkováním proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám. Mimochodem: v době, kdy svá moudra hlásal, vypukla epidemie spalniček v Texasu. Ano, tam většinou volí republikány. Možná mu naslouchali a nakonec tam umírali lidé.
Víte, co ještě spojuje Kennedyho a Trumpa? Strašně rádi naslouchají konspiračním teoriím, které se šíří v rámci MAGA hnutí – proti nenažraným farmaceutickým firmám (jistě, chtějí na všem vydělat). Ale opravdu by záměrně ublížily lidem?
Kdyby nebylo vakcín, za poslední desítky let by ve světě zemřely miliony lidí. Díky nim se vyhladily i pravé neštovice.
Člověk si občas říká, zda prezident Donald Trump neříká jen to, co chce slyšet tvrdé jádro jeho voličů. Přitom to byla právě Trumpova první administrativa, která urychleně v době koronavirové epidemie nasypala miliony dolarů do hledání účinných léků a vakcín.
Jenže pak bohužel stačí pár špatně zvolených slov, která mohou mezi lidmi vyvolat nejistotu. Mám nechat očkovat své dítě? A když se tak rozhodne víc rodičů, mohou se na školách zase objevit epidemie, o kterých jsme si mysleli, že jsou minulostí. Stačí jen dva „šašci“, kteří mluví o něčem, čemu nerozumějí.