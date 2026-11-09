Goodbye Bibi. Donald Trump dává od Netanjahua ruce pryč

Uprostřed povolebního furore zůstalo rozklížení válečné aliance mezi USA a Izraelem ve stínu domácí politické scény. Ještě v den midtermových voleb přitom americký prezident Donald Trump oznámil, že Washington od konce roku nebude blízkovýchodnímu spojenci posílat každoroční finanční pomoc ve výši 3,8 miliardy dolarů (83 miliard korun) na nákup zbraní.
Popularita židovského státu v USA strmě klesá. Nejvíc patrné je to ve velkých městech, kde vyhrávají muslimští politikové s otevřeně protiizraelskou agendou.
Jen pro představu, tato částka představuje téměř polovinu českého obranného rozpočtu. Za normálních okolností velká zpráva – vždyť Washington Izraeli podobným způsobem pomáhal od Šestidenní války v roce 1967. V kontextu midtermového fiaska, které někteří komentátoři interpretují jako začátek konce politického hnutí MAGA, však ta informace téměř zapadla. Přitom to není jediná indicie, že mezi Washingtonem a Jeruzalémem – rozuměj mezi Trumpem a Netanjahuem – není vše tak, jak by mělo.