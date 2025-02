Čína? Nejdřív musí Trump řešit Blízký východ, je pro něj těžkou koulí na noze

Ovládnu Grónsko, Kanada by se měla stát součástí USA, převezmu kontrolu nad Panamským průplavem či odstěhuji Palestince z Gazy a podobně. Když něco takového prohlásí, protistraně vzkazuje: „Doposud to byl můj problém, ale od této chvíle je to i tvůj problém, a pokud nechceš, aby se moje hrozby staly skutečností, nejlepší bude, když sám přijdeš s nějakou nabídkou řešení.“ A jak vidíme, Trumpovy oběti raději kývnou na méně bolestnou variantu, než by riskovali tu katastrofální.

Donald Trump chce, aby USA převzaly kontrolu a vlastnictví nad Pásmem Gazy. Líbí se vám jeho plán? Ano 81 %(13 hlasů) Ne 19 %(3 hlasy)

Na Blízkém východě u každého terče, na který Trump vystřelil, trefil desítku. V březnu 2019 uznal svrchovanost Izraele nad Golanskými výšinami, přitom ho všichni varovali, že když to udělá, zbortí se svět. Konec světa nenastal. Když v roce 2017 prohlásil, že uzná Jeruzalém jako hlavní město Izraele a že tam přestěhuje americkou ambasádu, upozornili ho, že kvůli tomu začne válka. Trump je neposlechl, udělal, co slíbil – a válka nevypukla.

Podobný vývoj provázel i vytvoření Abrahámovských dohod. Když řekl, že nechá zabít Kásima Sulejmáního, velitele íránských speciálních jednotek Quds, odrazovali jej od tohoto kroku kvůli obavám z odvety Teheránu. Přesto na Trumpův rozkaz američtí vojáci tohoto tvůrce mnoha teroristických útoků v lednu 2020 zlikvidovali. Co udělal Írán? Nic.

Podaří-li se Trumpovi uskutečnit záměr s Gazou, jeho autorita výrazně stoupne. Smutné je, že příslušníci západní progresivní elity nejsou schopni pochopit, jaký geopolitický zájem Ameriky se za tímto krokem skrývá. Místo toho nasazují Trumpovi psí hlavu, jeho plán je prý šílený a absurdní. Přitom by si mohli uvědomit, že americký prezident nemluví do větru. Úmysl s Gazou ho nenapadl ráno při čištění zubů, ale jedná se o promyšlený cíl, jak vytvořit novou bezpečnostní architekturu na Blízkém východě, jejímž výchozím bodem je vyřešit problém Gazy.

Kdo nemá mezi ušima mateří kašičku, dobře ví, že se Amerika již delší dobu dívá na Dálný východ. Jenže trápí ji Blízký východ, problematický region, kam svoji pozornost momentálně musí soustředit a který jí jako těžká koule na noze brání postupovat směrem k Číně. Prezident Trump ví, že se nemůže vydat v plné polní k Číně bez jistoty, že různí záškodníci na Blízkém východě (Hamás, Hizballáh, Írán či Hútíové) zase nezaútočí na spojence USA. V takovém případě například nebude schopen nasadit letadlové lodě v oblasti, kde by chtěl, ale zakotví je v místech, kam ho donutí okolnosti.

Proto Trump udělá vše proto, aby různí hráči na Blízkém východě už nemohli měnit priority americké zahraniční politiky, kdy se jim zachce. On je koneckonců byznysmen, za svůj život jistě zažil situace, kdy strašně chtěl investovat do nějakého výhodného projektu, ale nemohl, protože se musel stále věnovat svému ztrátovému podniku. Stejným způsobem brzdí americkou administrativu nejen Blízký východ, ale i válka na Ukrajině.

Trump tyto dva problémy chce vyřešit. Hlavně rychle. Nehodlá ztrácet čas s dlouhými jednáními, nebude dělat ústupky a posílat Íránu obrovské sumy dolarů v hotovosti na paletách, jak to dělali jeho pokrokoví předchůdci v Bílém domě. U progresivistů totiž existuje reflex, že čím víc škodí obyvatelům nepolepšitelný postrach vesnice, starosta se ho o to víc snaží dostat na svoji stranu přemlouváním či úplatky, místo toho, aby mu dal pořádný výprask.