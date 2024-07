Je polovina července, víkend, doba, kdy je každý fyzicky či v duchu na prázdninách. Přesto tolik osobností v Česku i ve světě cítí potřebu odsoudit pokus o atentát na Donalda Trumpa.

Jasně, žijeme v globální vesnici, kde to tak chodí. Ale zajímavější je něco jiného. Ty odsudky násilí jsou banální. Střelec zasáhl člověka, což je sám o sobě odsouzeníhodný zločin. Zajímavější by bylo, kdyby to někdo demonstrativně neodsoudil, ba dokonce hájil. Ale to je přece blbost, řeknete si.