Podle dluhopisového trhu by Trumpova politika mohla způsobit recesi. A to není nejhorší scénář

Ekonomové Scott Baker, Nicholas Bloom a Steven Davis se dlouhodobě zabývají měřením ekonomické nejistoty. Počítač automaticky analyzuje obsah médií a na tomto základě sestaví index. Poslední hodnota indexu ekonomické nejistoty (Economic Policy Uncertainty Index for United States) v době psaní tohoto článku byla 690 bodů.

Maximum dosažené během covidové éry bylo 557 bodů. Září 2008 – období vrcholící finanční krize – zaznamenalo hodnotu 626 bodů. A konečně v září 2001 (netřeba snad zdůrazňovat, jaký šok tehdy Amerika zažila) měl tento index hodnotu 337 bodů. Pro srovnání, typická hodnota v klidnějších časech osciluje mezi 50 až 250 body.

Dluhopisová zpráva

Z těchto čísel je patrné, že Trumpův chaos zastínil svým významem covid, velkou finanční krizi i 11. září 2001. Stále však hovoříme pouze o mediálním obrazu skutečnosti. Kdybychom tak měli nějaký exaktnější prostředek, jak měřit důvěru ve stát, jeho stabilitu a jeho vedení! Ale takový nástroj existuje. Jsou jím výnosy státních (respektive federálních) dluhopisů s dobou splatnosti deset let a výše.

V těchto číslech je vše: inflační očekávání, hodnocení kreditní kvality (tedy, lidově řečeno, pravděpodobnost „státního bankrotu“), a samozřejmě i celkové hodnocení serióznosti vlády daného státu. Na rozdíl od krátkodobých cenných papírů jsou dlouhodobé dluhopisy do značné míry nezávislé na politikách centrálních bank a na jejich snahách manipulovat trhem.

Především však dluhopisy nejsou nějaká anketa či průzkum: jde o velký a likvidní trh, jehož účastníci, zpravidla velcí institucionální investoři, věnují maximální pozornost všem relevantním faktům. Akciový trh bývá někdy považován za „kasino“ kvůli masové účasti drobných spekulantů; dluhopisový trh nikoli. A jaké zprávy nám tedy americké federální dluhopisy sdělují?

Desetiletý federální dluhopis dosáhl nejnižšího výnosu do doby splatnosti (3,99 procenta) během čtvrtku a pátku 3. a 4. dubna, tedy po oznámení nečekaně brutálních celních sazeb. Pro srovnání, šlo o pokles ze zhruba 4,2 procenta. Poslední hodnota výnosu k 11. dubnu činí 4,435 procenta. Nicméně tyto výkyvy jsou málo významné v kontextu vývoje uplynulých dvou let, kdy hodnoty výnosů kolísaly mezi 3,5 až pěti procenty.

Zdánlivě se tedy nic zvláštního neděje. Nicméně výnosy federálních dluhopisů jsou jen jedním dílkem skládačky. Dalším jsou rizikové přirážky firemních dluhopisů. Rizikové dluhopisy (index ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread) zaznamenaly během uplynulých několika týdnů vzestup z 2,6 na 4,4 procenta.

To sice není rekord (ten byl dosažen v listopadu 2008 v hodnotě 19,9 procenta), ale takto rychlý nárůst přece jen může něco signalizovat. Dále je tu rozdíl výnosu desetiletého federálního dluhopisu oproti inflaci, který dosahuje téměř přesně dvou procent. To je nejvyšší hodnota za uplynulých deset let – sice nikoli dramaticky vysoká, ale i to může o něčem svědčit.

Problém dlouhodobých dopadů

Dluhopisový trh nám tedy zatím neříká „zachraň se, kdo můžeš, prodejte všechno a utečte ze Spojených států amerických“. Říká nám „poslední kroky prezidenta Trumpa budí určité znepokojení, ale na spouštění záchranných člunů je ještě brzy“. Důvěryhodnost USA je poškozena zatím jen lehce, ale nelze doporučit další riskantní experimenty. To však není poslední dílek skládačky.

Rozdíl mezi výnosem desetiletého a dvouletého federálního dluhopisu nedávno přesáhl 0,5 procenta. To by samo o sobě nebylo nic zvláštního – kdyby nějakou dobu předtím nebyl tento rozdíl záporný. Téměř vždy (a ve všech případech od roku 1980), kdy k takovému vývoji došlo, šlo o signál hospodářské recese.

Je tedy možné, že Trumpova politika podle názoru dluhopisového trhu způsobí recesi. To by však nebyl nejhorší scénář. Skutečně zlé by bylo, kdyby Trumpovo vládnutí mělo dlouhodobé dopady. Historie zná příklady kdysi prosperujících zemí, které vlivem obchodních bariér zeslábly. Argentina a Indie kdysi zavedly vysoká cla a přísné kontroly dovozu, aby chránily domácí průmysl.

Ústup Argentiny od politiky otevřených trhů po roce 1930 způsobil její sestup ze skupiny nejbohatších ekonomik světa. Podobně indická hospodářská strategie, která se vyznačovala autarkií a byrokracií, měla drtivé důsledky. Také Španělsko a Osmanská říše kdysi zavedly restriktivní obchodní režimy, které posílily závislost na nekonkurenceschopných odvětvích.

Mimochodem, kdyby podobný osud měl potkat Spojené státy americké, nešlo by o první takto velkou zemi. Čína strávila v izolaci a stagnaci stovky let. Obchodní překážky zvyšují neefektivitu, izolují země od technologického pokroku a snižují dlouhodobý růstový potenciál.