Globalizace překročila únosnou mez. Trump chce zmenšit zranitelnost Ameriky, říká ekonom

Podle Havrlanta řeší Trump dva velké problémy USA – deficit v obchodu a ve vládních výdajích. Jde o reakci na oslabení USA a přichází doba deglobalizace. Kdo v ní uspěje, to ještě uvidíme. Evropa ovšem podle Havrlanta musí „vystrčit“ drápy.

Lidovky.cz: Byl jste překvapený, že Donald Trump zavedl velmi vysoká cla na dovoz z téměř všech zemí do USA a posléze je o trochu snížil? Přičemž stále zůstávají nová, minimálně desetiprocentní dovozní cla.

Má to dvě roviny. Za prvé, zavedení dovozních cel není nic překvapivého. Donald Trump totiž dělá to, co v předvolební kampani sliboval, že dělat bude. On dokonce to, že zavede dovozní cla, říká dlouhodobě, celá desetiletí. Zaváděl je i ve svém minulém funkčním období. Dělá to, co sliboval během kampaně, a podivná je spíš skutečnost, že to lidé u politiků nečekají.

Není nic překvapivého ani na tom, že se příliš neohlíží na akciové trhy a stav ekonomiky. Vyvozovat z toho, že říkal, že v jeho prvním období hodnota akciového trhu rostla, že v případě poklesu ceny akcií odvolá všechna cla, je nesmysl. Tímto dlouhodobým růstem trhu se totiž chlubil, ačkoliv na něm nemá nutně veškerou zásluhu. Ve skutečnosti i po jeho předchozím zavedení cel hodnota akcií klesla a Trump s tím také nic nedělal.

David Havrlant.

Na druhé straně byla překvapivá výše cel na některé země či geografické celky. O něčem takovém Trump nemluvil, což vyděsilo trhy a hýbe to geopolitickou scénou. Posléze některá cla ovšem odložil o 90 dní. Evidentně se materializoval výrazný tlak Wall Street i Main Street, motivovaný obavou z nákladů, které bude třeba za daný tah platit.

Koneckonců jde o nejvýraznější zásah do fungování globálního obchodu za několik desetiletí. Půjde tedy o proces, kde se opakovaně půjde tam a zpět, než bude nalezena nová rovnováha. Jsme svědky a účastníky vyjednávání, poté, co se ukázalo, že dosavadní systém není z mnoha důvodů vyhovující a udržitelný. Tento proces se nachází v počátku a bude nějakou dobu živý.

Lidovky.cz: Proč to ale Trump dělá?