Útok prezidenta USA Donalda Trumpa na americkou centrální banku ohrožuje i nás

Nejprve je třeba říct, že jde skutečně o nezávislost centrální banky. Je celkem jedno, jestli Cooková skutečně podváděla při žádosti o hypotéku před svým nástupem do úřadu, jak tvrdí Trump, nebo ne. To není pravý důvod odvolání, i když to Trump na své sociální síti Truth Social tvrdí. Je dokonce jedno i to, že jde o nominantku dnes opozičních demokratů a že její odborná erudice není příliš velká. Ani to není důvodem k jejímu odvolání.
Jde ryze o útok na nezávislost Fedu. Nepochopit to a rozebírat činy či kvalifikaci Cookové by znamenalo nevidět pro stromy les.
Testování limitů moci
Trump chce ovládnout nejen Fed a americkou měnovou politiku, ale i dozor nad soukromými bankami. Jeho cílem je, aby mohl podpořit nastavením úrokových sazeb ekonomiku, kdykoliv bude chtít, bez ohledu na to, co hospodářství skutečně potřebuje. A také měnit podmínky pro fungování bank. Nejlépe před volbami. Jenže nezávislá centrální banka, do jejíhož vedení jsou lidé jmenováni na dlouhou dobu, mu v tom brání.
|
Trump odvolal členku Rady guvernérů americké centrální banky. Ta odstoupit nehodlá
Přitom nezávislost centrální banky na politických, přesněji řečeno, částečná nezávislost, má dobré důvody. Zabraňuje politickému řízení ekonomiky, které, jak víme z historie, vede k ekonomickým problémům, zejména inflaci. Na případu Cookové testuje Trump limity své moci. Pokud se ukáže, že může jmenovat a odvolávat členy vedení centrální banky jak chce, záhy ji ovládne.
Podle zákona může odvolat člena Rady guvernérů, pokud k tomu má „dostatečný důvod“. To bylo dosud chápáno tak, že jde o zřejmé neplnění povinností či neschopnost vykonávat funkci, těžké zanedbání úředních povinností či zneužití postavení a úřední moci. Zkrátka, prezident měl jen velmi omezené možnosti. Teď je chce rozšířit. Podle předchozích vyjádření Trumpových poradců má mít prezident možnost odvolávat členy vedení Fedu podle své vůle a banka má být více „odpovědná“ a mít „větší demokratickou legitimitu“. Jinak řečeno, banka má být podřízena politikům.
|
Trump versus centrální banka. Pro návrhy amerického prezidenta nemá pochopení žádný analytik
Odvolání Cookové vypadá jako první krok k tomuto cíli. Pokud to Trumpovi schválí Nejvyšší soud USA, těžko se bude hledat cesta zpět. Zasáhne to nejen americkou, ale i světovou ekonomiku, protože Spojené státy americké jsou stále nejdůležitější ekonomikou světa, a závisí na nich do velké míry chod světového finančního systému. A protože USA jsou pro mnohé vzorem, bude se šířit vytváření politicky řízených centrálních bank po vyspělém světě, což povede k dalším zmatkům.
Není přitom nikde napsáno, že politicky řízenou centrální banku musí zneužít brutálně přímo prezident Trump. Mohou to být jeho nástupci, například z opoziční poměrně radikální levice, kteří mají na mnoho ekonomických záležitostí stejný názor jako Trump. Jak varoval pravicový deník The Wall Street Journal, Trump si zřejmě nedokáže představit, co by mohla udělat s politicky řízenou centrální bankou americká progresivní levice, a to je problém. Pokud tedy Trump počítá s tím, že se ještě budou konat nějaké volby, v nichž může zvítězit opozice.