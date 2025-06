Jak se demokrati opět nepoučili. Hrají s Trumpem přesně tu hru, kterou chce

Alespoň některé signály, které ze strany šly, vyznívaly pozitivně – zdálo se, že skutečně probíhá proces sebereflexe. Demokratičtí lídři upustili od hysterických kampaní na sociálních sítích, omezili kulturní válečnictví a soustředili se na otázku, jak přilákat zpět ztracené voliče, například mezi mladými černými muži, kteří jakýmsi nedopatřením při posledních volbách hlasovali pro „fašistu“ Trumpa.

Starý sebevražedný pud

Štěstí jim přálo, protože republikánský prezident svůj mandát rozhodně nezačal šťastně. Zaznamenal hned několik zahraničních neúspěchů, když nedokázal vyjednat slibovaný mír (ba ani příměří) na Ukrajině, svou celní politikou si znepřátelil půl světa a nepodařilo se mu dohodnout se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem na obchodní dohodě. Jeho čísla klesala, až na konci dubna padla na rekordně nízká 43,5 procenta podpory.

Demokraté byli v ideální pozici, aby v blížících se volbách uprostřed prezidentského období roznesli republikány na kopytech. Jenže přišel červen a demokrati jsou tam, kde byli. S protesty v Los Angeles, kterých se prokazatelně účastní i obyčejní vandalové a levicoví extremisté, nastoupil jejich starý sebevražedný pud.

Jejich PR oddělení opět zavelela do bitvy proti „fašistovi“ Trumpovi a za údajně mírumilovné demonstranty. Tím Trumpovi nahráli na smeč. Konečně nemusí řešit nepříjemné věci, jako je Putin a kontraproduktivní cla. Může se soustředit na roli, která mu dobře jde. Do Los Angeles povolal národní gardu a působí jako ochránce míru a pořádku.

To sice možná nevoní aktivistům na sociálních sítích, ale všem normálním lidem ano, a to včetně řady liberálních Kaliforňanů, kteří sice Trumpa nemají nijak v lásce, ale v Los Angeles vychovávají své děti a chtějí se tam cítit bezpečně. Armáda v ulicích možná není jejich nejoblíbenější řešení, ale pořád je to lepší, než když tam hoří auta a vládne zákon ulice.

Víc přemýšlení

Nelze se pak divit demokratickému senátorovi z Pensylvánie Johnu Fettermanovi, který si při pohledu na své kolegy ťuká na čelo. Jeho strana si podle něj nemůže nárokovat morální autoritu, pokud není schopná odsoudit násilí, a zahrává si s definitivní ztrátou důvěry u voličů.

Oproti tomu šéf senátních demokratů Chuck Schumer spustil starou známou písničku. Vyslání národní gardy (de facto aktivních záloh) do hořícího města označil za „nežádoucí, agresivní a provokativní“. K čemu ale jinému má stát aktivní zálohy, než je poslat do hořícího města?

Vykreslovat je jako útočný oddíl diktátorského prezidenta, což je momentálně linka amerických liberálních médií, je nesmysl a každý normální člověk to dobře ví. Demokrati by udělali nejlépe, kdyby jednoduše řekli „auta se nezapalují, po policajtech se neházejí kameny“ a šli dál.

Trumpovi by tak zabránili udělat z protestů svou platformu a nechali by ho dál se topit v zahraniční politice, která mu prokazatelně nejde. Jenže to by od nich vyžadovalo trochu přemýšlení a strategické koncepce, což po nich v současnosti nelze žádat.