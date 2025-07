Trump kontra Harvard: na univerzitách nedělat politiku. Má se tam učit, ne politizovat

Pokud tomu tak opravdu bude, bude to pro prestižní instituci vážná ekonomická rána. Harvardova univerzita rychle prohlásila, že rozhodnutí Trumpovy administrativy je nezákonné, a podniká právní kroky, aby tomu zabránila.

V prohlášení ministerstvo vnitřní bezpečnosti obvinilo Harvard ze spolupráce s čínskou komunistickou stranou a z podněcování násilí, antisemitismu a proteroristického chování studentů: „Vedení Harvardu vytvořilo na akademické půdě nebezpečné prostředí tím, že umožnilo protiamerickým a proteroristickým aktivistům fyzicky obtěžovat a útočit na lidi, včetně mnoha židovských studentů, a narušovat tak prestižní vzdělávací prostředí, které kdysi existovalo.“

Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová uvedla: „Příležitost zapsat zahraniční studenty a užívat si vysokých příjmů je privilegium, nikoli právo. Harvard dostal spoustu příležitostí udělat správnou věc. Odmítl. V důsledku toho přišel o akreditaci do Mezinárodního studentského a návštěvnického programu. Nechť je to varování pro všechny univerzity a instituce vyššího vzdělávání v celé zemi.“

Oznámení ministerstva přišlo poté, co Noemová již požadovala, aby Harvard poskytl jejímu úřadu podrobné a komplexní informace o přestupcích a nevhodném chování zahraničních studentů na akademické půdě, včetně těch, kteří se účastnili protestů. Už tehdy varovala, že odmítnutí vyhovět by vedlo k odebrání povolení přijímat zahraniční studenty.

Diskriminace naruby

Konfrontace mezi Trumpovou administrativou a Harvardem a řadou dalších univerzit přichází na pozadí dvou hlavních stížností prezidenta a jeho lidí proti nim. Jedním z nich je, že během bouřlivých propalestinských a protiizraelských demonstrací, které se konaly v univerzitních kampusech od teroristického útoku 7. října 2023, tyto instituce nezasáhly dost tvrdě proti výtržníkům a umožnily jim terorizovat židovské a izraelské studenty.

Druhým důvodem je, že programy Diverzita, rovnost a inkluze (DEI), v nichž jsou upřednostňovány nedostatečně zastoupené skupiny obyvatelstva na trhu obecně a na klíčových pozicích zvláště, zejména mezi znevýhodněnými menšinami, jsou extrémně progresivní a diskriminují ty, kteří do těchto skupin nepatří.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti také zdůraznilo, že akce proti Harvardu byla podniknuta poté, co se nedokázal vypořádat s diskriminací a antisemitským obtěžováním na své univerzitě.

„Židovští studenti na akademické půdě snášeli neustálé ponižování, fyzické útoky a výhrůžky – bez významné reakce ze strany vedení Harvardu,“ uvádí se ve zprávě. Třeba obviněný z účasti na útoku na židovského studenta v kampusu byl vybrán Harvardovou teologickou školou, aby sloužil jako třídní maršál na promočním ceremoniálu. Nebo bylo židovskému studentovi, který na jedné akci plánoval vyprávět příběh svého dědečka, přeživšího holokaust, organizátory řečeno, že příběh je nevhodný. Současně jsou stále uznávány a financovány studentské skupiny podporující Hamás. Místo toho, aby Harvard chránil své studenty, umožnil nárůst kriminality, zavedl rasistickou politiku DEI a obdržel obrovské množství peněz od zahraničních vlád a dárců.

Zahraničním studentům, kteří se budou profilovat na půdě univerzit antisemitsky, tedy judofobně a izraelofobně, se zruší studentská víza a pošlou se domů. Na tom není nic rasistického. Stejně provinilým Američanům to jaksi udělat nelze.

Ty lze jen vyloučit ze studia a trestat v rámci právních norem. Osobně bych vůbec zakázal na univerzitách politickou činnost studentů i profesorů. Má se tam učit, ne politizovat. Na to ať si jdou do klubů, hospod nebo do Hyde Parku, v tom má Donald Trump pravdu.

Autor je lékař žijící ve Vídni