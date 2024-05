Donald Trump mluví o tom, že je „politickým vězněm“ a že šlo o „zmanipulovaný proces“. K vězni má ale Trump daleko. Přes spekulace některých médií, jak by to mohlo být s jeho ochrankou ve vězení a zda by si sám, pokud bude zvolen, mohl udělit milost a odejít z vězení, mu pobyt za mřížemi téměř jistě nehrozí.