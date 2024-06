Názor

Donald Trump byl soudní porotou uznán vinen, a to ve všech 34 bodech obžaloby. Jaký to má společenský dopad? Pro jedny je to poslední kamínek do mozaiky argumentů, proč Trumpa nevolit, či ho dokonce „dostat do tepláků“. Pro jiné je to jen další z řady kamínků, jež mají Trumpa odstavit z politiky pomocí stranicky zaujaté justice, nikoliv u voleb. S rozdělenou společností to příliš nehne.