Výsledky setkání Trump – Putin jsou 0:3. Šéf Bílého domu uznal Rusko za Americe rovnou velmoc

Pokud by bylo setkání představitelů Spojených spojených států a Ruska fotbalovým zápasem, dalo by se říci, že Rusko vyhrálo 3:0. Americký prezident, který se chvástal tím, že dosáhne s Putinem dohody o příměří či míru na Ukrajině, nezískal nic. Nedošlo ani k nějakému pokroku ohledně odzbrojovacích jednání – tady jde tedy hlavně o pokračování dohody Nový START o omezení strategických jaderných zbraní – a stejně tak nedošlo ani k nějakým viditelným dohodám o vzájemném obchodu a investicích. Trump nedostal nic z toho, co chtěl a co sliboval, že by mohl získat.
Naopak ruský prezident Putin získal, co chtěl. Tvrdé ekonomické sankce, kterými Trump vyhrožoval Putinovi, pokud nebude chtít ukončit válku na Ukrajině, se odkládají. Na dlouho, či spíš navždy. Trump navíc nijak nekomentoval to, že Putin prohlásil, že nejprve je potřeba odstranit kořeny války na Ukrajině, označil Ukrajince za bratrský národ a řekl, že Rusko mělo obavu o bezpečnost svých hranic. Což v Putinově slovníku znamená, že se Ukrajina má podřídit Moskvě nebo že se dokonce má stát součástí Ruska.
Američané nekomentovali ani to, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov přistál na Aljašce v mikině s nápisem SSSR, což byla zjevná provokace a naznačuje to, že Rusko se dnes cítí být něčím jako Sovětským svazem, velmocí, která chce ovládat své sousedy a chce být uznáno jako druhá globální supervelmoc spolu se Spojenými státy. Což Trump aspoň slovně na Aljašce udělal, když řekl, že Rusko je na světě druhé, hned po Spojených státech. Čemuž neodpovídá ani politický vliv a už vůbec ne ekonomické postavení Ruska. Rusko se navíc setkáním na Aljašce vymanilo z postavení mezinárodního párii, ve které se ocitlo v podstatné části zejména západního světa. A to má pro Rusko a Putina osobně velkou cenu.
Co za to Putin Trumpovi dal? Trochu chvály či spíše pochlebování. Trump slyšel, jak je skvělý, jak špatně se jednalo Putinovi s Trumpovým předchůdcem a konkurentem Joe Bidenem, a ujištění, že prý pokud by na začátku velké invaze na Ukrajinu v roce 2022 byl prezidentem Trump, nikdy by k ní nedošlo. Trump byl viditelně potěšen. Připomíná to setkání Trumpa se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem za prvního Trumpova prezidentství.
Trump tehdy tvrdil, že zastaví „rakeťáka“ Kima a stopne jeho jaderný program, který se tehdy dostal do fáze, že mohl ohrozit i území Spojených států. S Kimem se Trump setkal, označil Kima za svého přítele, řekl, že to bylo skvělé produktivní jednání a výsledkem bylo, že Trump odložil sankce proti Kimovi. Severokorejský diktátor vesele zbrojí dál a mohl by zničit jaderným úderem ještě větší kus Spojených států než předtím. Trump to pak prohlásil za své vítězství, což nemá s realitou nic společného.
Na druhou stranu, Ukrajina a Evropa nakonec mohou být rády, že to tak dopadlo. Že Trump rovnou neohlásil, že Ukrajina se má vzdát Rusku a že pokud to neudělá, zavede na ni sankce, a že nepožaduje po střední a východní Evropě, aby přijala omezení svého plnoprávného členství v NATO, jak to chce Rusko. Nebo že rovnou neslíbil Putinovi, že Amerika nebude členské země Severoatlantické aliance bránit v případě ruského útoku.
Zkrátka, jednání na Aljašce nedopadla z ukrajinského a evropského pohledu dobře, ale nedopadla ani nijak katastrofálně a je třeba říci, že není vůbec špatné, když spolu dokážou zasednout za jeden stůl šéfové dvou největších jaderných velmocí. Ostatně, nějaký konkrétní kloudný výsledek od setkání na Aljašce stejně nečekal skoro nikdo, tedy patrně s výjimkou prezidenta Trumpa. Ten ovšem občas žije ve svém, trochu zvláštním světě, který nemá s realitou zas tak moc společného.