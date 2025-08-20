Chtělo by to haruspiky aneb Když je veškerá analýza marná

Nedošlo mi přitom, že ještě týž týden na ně budu myslet znova, když budu sledovat jejich dnešní následovníky, jak se pokoušejí analyzovat nejnovější stav na rusko-ukrajinsko-americko-evropskounijní scéně promítnutý do dvou schůzek, nejprve v pátek intimní Trumpa s Putinem a v pondělí pak kolektivní Trumpa se Zelenským a vybranými Evropany.
|
Velcro Ben aneb O něčem jiném
Bohužel je základním úskalím veškerých snah o analýzu situace sám hlavní hybatel událostí a z úradku amerických voličů nejmocnější člověk na zeměkouli Donald Trump. Stav jeho mysli je tak fluidní, že veškeré pokusy najít pevný bod analýzy nakonec ztroskotají na tom, že druhý den je všechno jinak. Když se navíc Trumpova mysl potká s myslí Vladimira Putina, formovanou tradiční moskevskou paranoidní představou, že celý svět Rusku ubližuje, ač by mu měl vlastně patřit, nastává analyticky zcela neřešitelná situace.
Když končila má páteční šichta televizního sledování schůzky v Anchorage, během níž jsem vyslechl tucet kvalifikovaných expertů, ale nedozvěděl se nic, protože oni na tom nebyli, pokud šlo o fakta, o nic líp než já, napadlo mě, jestli teď není ta pravá chvíle vrátit se k antické tradici.
|
Ve Washingtonu se mluvilo o zárukách pro Ukrajinu. Ty jsou zatím iluzorní a mír je vzdálený
To, prosím, není útok na analytiky, když je co analyzovat, dozví se od nich člověk podstatné věci. Avšak když není co analyzovat, pak by skutečně bylo lepší, kdyby jim do studia přinesli mrtvého býka nebo alespoň kozu. (Oběti by byly samozřejmě usmrceny šetrným způsobem odpovídajícím předpisům a normám EU.)
Experti by vzali nože, pod laskavým dohledem moderátorky oběť vyvrhli a pak z jejích jater odhadovali, jestli Putin bude chtít celý Donbas, nebo se spokojí jen půlkou. Nebo jestli to Trump se zárukami pro Ukrajinu myslí vážně, nebo jej na celé záležitosti ze všeho nejvíc zajímá sen o ceremoniálu v Oslu, kde mu předají Nobelovu cenu míru a on v slavnostní, nikoli děkovné (!) řeči připomene, že kdyby mu ospalý Joe Biden neukradl v roce 2020 volby, panoval by už na světě věčný mír.
V pondělí na tom byli analytici přece jen líp, i když nikdo nepředpokládal, že setkání Trumpa se Zelenským podpořeným Evropany přinese sebemenší krok dopředu. Takže geopolitickým tématem byla analýza toho, co bude mít Zelenskyj na sobě, a všichni byli rádi, že se to Trumpovi líbilo.
|
Výsledek setkání Trump – Putin je 0:3. Šéf Bílého domu uznal Rusko za Americe rovnou velmoc
Americký prezident se hned na počátku pochlubil, že už ukončil šest válek, což by zkorumpovaný Joe Biden nikdy nedokázal. Poprosil jsem AI, aby mi je pomohla najít. Tady jsou: Indie–Pákistán, Izrael–Írán, Rwanda–Kongo, Thajsko–Kambodža, Srbsko–Kosovo a Egypt–Etiopie. Ve výčtu chybí Ázerbájdžán–Arménie. Škoda, mohl by pak říct s krejčím z pohádky bratří Grimmů: sedm jednou ranou a k nobelovce by bylo zas o krůček blíž.