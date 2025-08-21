Že by československý mír? Proč je tak těžké vybrat místo k setkání Zelenského s Putinem

Hodně se spekuluje a padají návrhy tu méně, tu více reálné. Ale upřímně, pojistkou zůstává hlavně Turecko. Proč se o něm nemluví hned jako o favoritovi? Snad i proto, aby jiní neměli pocit, že jejich návrhy jsou diskriminovány. Jako když chcete do hospody přijmout číšnici, ale do nabídky musíte napsat „hledám číšníka nebo číšnici“.
1648 – dohoda ve dvou městech
Příklad z historie. Víte, proč se tečce za třicetiletou válkou říká Vestfálský mír? Historicky známé dohody se přece nazývají po konkrétním městě, že. Známe míry pražské, prešpurské (bratislavské), mikulovské… Ale konec třicetileté války byl dojednán ve dvou městech, neboť tehdejší katolíci a protestanti by nevydýchali společné jednání v jednom. Proto Francouzi vybrali katolický Münster a Švédi protestantský Osnabrück, dvě vestfálská města.
Toto by v případě Ukrajiny a Ruska nešlo. Představa, že ukrajinská delegace bude třeba v Brně, metropoli proukrajinského premiéra Fialy, a ruská delegace v Bratislavě, metropoli proruského premiéra Fica, a že se tomu jednou bude říkat československý mír, patří do rubriky humor.
Takže se logicky nabízejí tradiční destinace v neutrálních zemích: Ženeva, Vídeň, Helsinky… Ale ouha. Nejenom že Finsko už není neutrální (dva roky je v NATO), ale neutralita jako taková ztrácí přitažlivost a sílu. Francouzský prezident Macron nabídl frankofonní Ženevu, ale Švýcarsko muselo hned dodat, že by Putin dostal speciální imunitu. Že by ho nezatklo, jak velí Římský statut Mezinárodního trestního soudu a zatykač na ruského prezidenta. Totéž řekl rakouský kancléř Stocker, když nabízel Vídeň.
Tak vypadá svět, kde ztrácí na ceně neutralita a posiluje význam nadnárodní justice. Václav Klaus by mluvil o světě soudcokracie. K signatářům Římského statutu patří tradičně neutrální Švýcarsko a Rakousko, státy, kde by měl být Putin zatčen. Naopak komparativní výhodu mají Maďarsko či Turecko. Nejsou sice neutrální, jsou členy NATO, ale nepatří mezi signatáře Římského statutu (Maďarsko letos odstoupilo).
Do Budapešti, o níž se také mluvilo, by se asi Zelenskému moc nechtělo. Ale i kdyby nechuť překonal, jak by se tam dostal Putin? Vždyť Maďarsko obklopují jen členské státy Římského statutu. Nicméně Benjamin Netanjahu, na kterého je také vystaven mezinárodní zatykač, v Maďarsku na jaře byl a přežil to ve zdraví.
S Tureckem se nic nezkazí
Je to složité, co. Normální člověk by asi nechtěl rozhodovat o logistice setkání typu Zelenskyj–Putin. I proto si našinec může říkat, že ta volba nakonec možná spadne na Turecko.
Turecko nemá problém ani s Kyjevem, ani s Moskvou, před lety pomohlo prosadit dohodu o vývozu ukrajinského obilí a už na jaře 2022 hostilo delegace Ukrajiny a Ruska. Přes Černé moře tam doletíte z Kyjeva i Moskvy přímo.
Ať už to dopadne jakkoliv, Turecko zůstává pojistkou pro každý případ.