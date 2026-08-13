Trump versus Sánchez, dvě špatné politické cesty. Dokáží je voliči nakolejit?

Mluvme spíš o ideových odpůrcích, které nemá vnitřně rád, protože mají opačný světonázor. Záměrně se vyhýbám těm americkým, jako je newyorský starosta Zohran Mamdani. Údajná naděje demokratů do nějakých budoucích prezidentských voleb. Pravda je, že v celostátním souboji by levicový populista shořel jako papír. Ani nemluvě o kohortě levicových liberálů, kteří mají schopnost hodně poškodit demokraty.
Mám na mysli nepřátele na mezinárodní scéně a tam dojdeme k překvapivému jménu z evropského Západu – španělský premiér Pedro Sánchez. Esence všeho, co Trump kulturně i politicky nesnáší, protože odráží postoje amerických levicových liberálů.
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Migrace od Merkelové po Ceutu: Neudělalo se téměř nic. Kvóty vznikly, aby zanikly
Vezměme si téma migrace. Trump chce omezit její příliv, narušuje totiž jeho vizi světa a přivádí do země chudší lidi, kteří volí demokraty. V překladu: neslyší na jeho pravicový populismus. Proto zavírá hranice, posílá do ulic agenty ICE, aby deportovali ty, kdo přišli nelegálně. A omezuje ty, kteří přichází legálně. Krátkodobě to může zabránit negativním jevům ve společnosti, ale dlouhodobě se USA bez části této levné pracovní síly neobejdou. V zemědělství, sociálních službách, hotelnictví. Je to nejlepší řešení?
Nadbíhání imigrantům?
Naopak Sánchez novým opatřením umožnil legalizovat pobyt více než 600 tisíc nelegálních migrantů, kteří už ve Španělsku pracovali. Dočasně za přesných podmínek. Ruku na srdce: s největší pravděpodobností dostanou v nejbližších letech občanství. Výhodou je, že většinou pocházejí z Latinské Ameriky, tak se snáze začlení. Je to však cesta? Neotevře to stavidlo přílivu migrantů (stačí se podívat na Ceutu), který už společnost neutáhne? Utáhne vůbec tento? Nehrozí zase blamáž jako při slavné větě kancléřky Merkelové o tom, že to zvládneme?
Trump se také v rámci kulturních válek snaží Ameriku víc otočit ke konzervativním hodnotám a ostře vystupuje proti LGBTQ+, potratům atd. Sánchez se naopak tyto skupiny snaží začlenit do společnosti způsobem, který je v některých případech až příliš zvýhodňuje. Jako kdysi demokraté v USA.
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Konec kolonií. Mělo by Španělsko předat Ceutu a Melillu Maroku?
Oba se liší i v pohledu na obranu. Trump od spojenců v NATO vyžaduje, aby do budoucna investovali až 5 % HDP na obranu. A Sánchez ho dráždí, jde vlastní cestou. Nechce to prý přepálit (slyšíte ozvěnu slov Andreje Babiše?). A Trump nemůže zapomenout, že mu Sánchez nepomohl proti Íránu.
Sánchez raději dává peníze na sociální dávky, školství a vnitřní politiku. Prostě dva různé pohledy na svět. A dvě jiné mentality s jiným místem v politickém systému. Trump jako prezident, který kontroluje obě komory Kongresu, může (nejspíš pouze do listopadových voleb) vládnout skoro jako diktátor. Naopak Sánchez závisí na podpoře „komunistů“ a malých separatistických stran, proto musí činit extrémně kompromisní rozhodnutí. Na což je opravdový mistr.
Který pohled na svět je ale lepší? Ani jeden. Trump si musí uvědomit, že bez určité míry migrace, samozřejmě s pevnou ochranou hranic, se neobejde. Věděl to i Ronald Reagan. Stejně tak musí pochopit, že kulturní menšiny nelze jen zašlapat a ženám odpírat rozhodování o vlastním těle.
Na druhou stranu moc velké sociální inženýrství, které praktikuje Sánchez, je cesta do pekel, jež rozvrátí společnost a přivede Západ k bankrotu, od nějž už stojí krůček. A bez obrany se žádný stát neobejde. Správná je umírněná cesta uprostřed, jen se mi zdá, že na Západě to ještě stále nepochopili. Politikům to musí říct voliči. Ale chtějí to?