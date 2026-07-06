Cíl v Ankaře: hlavně nenaštvat Trumpa. Jak to ovlivní jednání o podpoře NATO Ukrajině?

Miloš Balabán
Komentář
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě....

Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě. (22. října 2025) | foto: Reuters

Donald Trump jednal se šéfem NATO Markem Ruttem v Bílém domě. (24. června 2026)
Na této fotografii, kterou zveřejnilo tiskové oddělení Palazzo Chigi, hovoří...
Generální tajemník NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump v Davosu...
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, americký prezident Donald...
11 fotografií
Minulou středu jednal generální tajemník NATO Mark Rutte s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě, aby ho pozitivně naladil na alianční summit v Ankaře. Výsledek nebyl dle deníku The New York Times úplně nejlepší. Rutte chválil Trumpa za jeho tlak na zvyšování nákladů na obranu. Vypíchl fakt, že za poslední dva roky Evropané spolu s Kanaďany za ni utratili více než 250 miliard dolarů, což přineslo vyrovnání výdajů v Alianci s USA.

Na Trumpa to ale velký dojem neudělalo. Stále mu totiž leží v žaludku neochota Evropanů přímo ho vojensky podpořit ve válce s Íránem. Hlavní cíl summitu je tak podle jednoho nejmenovaného evropského diplomata jednoznačný: vyhnout se Trumpovu hněvu vůči neochotě spojenců zapojit se do války.

Trump před summitem NATO kritizoval spojence. Absurdní, aby to pokračovalo, napsal

Nemůže to zastínit také jednání o podpoře NATO Ukrajině? Trump sice v poslední době vyjadřuje větší podporu prezidentovi Volodymyru Zelenskému, který s „Rusy dobře bojuje“, jenže spoléhat se na Trumpovu stálost je ošidné.

Navíc alianční zdroje sdělily italskému listu Corriere della Sera, že na summitu v Ankaře v úterý a středu bude Ukrajině schválena pomoc jen v objemu 10–12 miliard dolarů, i když německý kancléř Friedrich Merz chtěl, aby to bylo 70 miliard. V pozadí je neochota Washingtonu Kyjev podporovat.

Ukončí USA do 10 let své působení v NATO?

A Trump asi musel Rutteho šokovat, když prohlásil, že by se nadcházejícího summitu nezúčastnil, kdyby jeho hostitelem nebyl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Údajně mu zavolal a řekl: „Prosím, budu mít akci v Turecku. Musíš tam být, USA by tam měly být.“

Účast Trumpa ale nemusí být dána jen úctou k prezidentovi země, která disponuje druhou nejsilnější armádou v Alianci. Trump naznačil, že USA pravděpodobně umožní Turecku nakoupit supermoderní stíhačky F-35, jejichž prodej Washington dříve zakázal. Takže opět „transakční bezpečnost“.

Sečteno a podtrženo: nejdůležitější bude Trumpa na summitu příliš nerozladit. Situace je křehká i kvůli tomu, že jeho vztahy s lídry klíčových aliančních zemí jsou napjaté. Přes oceán letos létala silná slova na hranici urážek. Naposledy se Trump dostal do křížku s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, která prý měla u něj žadonit o foto na summitu G7, což Meloniová razantně odmítla.

Nezáviděníhodný úkol Rutteho v Ankaře: zachránit nepovedené manželství NATO

Neměli by o tom přemýšlet i na Hradě v eskalujícím sporu s vládou ohledně účasti prezidenta Petra Pavla na summitu v Ankaře? Co když by tam Trumpovi někdo připomenul, že je tady prezident země, který o něm před svým zvolením řekl, že je „odpudivá lidská bytost“, a už v prezidentském úřadu, že „udělal pro snížení důvěryhodnosti NATO více, než se podařilo Putinovi za mnoho let“?

Není třeba přidělávat Ruttemu další vrásky na čele. Hrad by tak mohl i v zájmu klidu v transatlantických vztazích prezidentovu účast v Ankaře raději oželet.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.