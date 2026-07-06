Na Trumpa to ale velký dojem neudělalo. Stále mu totiž leží v žaludku neochota Evropanů přímo ho vojensky podpořit ve válce s Íránem. Hlavní cíl summitu je tak podle jednoho nejmenovaného evropského diplomata jednoznačný: vyhnout se Trumpovu hněvu vůči neochotě spojenců zapojit se do války.
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Nemůže to zastínit také jednání o podpoře NATO Ukrajině? Trump sice v poslední době vyjadřuje větší podporu prezidentovi Volodymyru Zelenskému, který s „Rusy dobře bojuje“, jenže spoléhat se na Trumpovu stálost je ošidné.
Navíc alianční zdroje sdělily italskému listu Corriere della Sera, že na summitu v Ankaře v úterý a středu bude Ukrajině schválena pomoc jen v objemu 10–12 miliard dolarů, i když německý kancléř Friedrich Merz chtěl, aby to bylo 70 miliard. V pozadí je neochota Washingtonu Kyjev podporovat.
A Trump asi musel Rutteho šokovat, když prohlásil, že by se nadcházejícího summitu nezúčastnil, kdyby jeho hostitelem nebyl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Údajně mu zavolal a řekl: „Prosím, budu mít akci v Turecku. Musíš tam být, USA by tam měly být.“
Účast Trumpa ale nemusí být dána jen úctou k prezidentovi země, která disponuje druhou nejsilnější armádou v Alianci. Trump naznačil, že USA pravděpodobně umožní Turecku nakoupit supermoderní stíhačky F-35, jejichž prodej Washington dříve zakázal. Takže opět „transakční bezpečnost“.
Sečteno a podtrženo: nejdůležitější bude Trumpa na summitu příliš nerozladit. Situace je křehká i kvůli tomu, že jeho vztahy s lídry klíčových aliančních zemí jsou napjaté. Přes oceán letos létala silná slova na hranici urážek. Naposledy se Trump dostal do křížku s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, která prý měla u něj žadonit o foto na summitu G7, což Meloniová razantně odmítla.
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Neměli by o tom přemýšlet i na Hradě v eskalujícím sporu s vládou ohledně účasti prezidenta Petra Pavla na summitu v Ankaře? Co když by tam Trumpovi někdo připomenul, že je tady prezident země, který o něm před svým zvolením řekl, že je „odpudivá lidská bytost“, a už v prezidentském úřadu, že „udělal pro snížení důvěryhodnosti NATO více, než se podařilo Putinovi za mnoho let“?
Není třeba přidělávat Ruttemu další vrásky na čele. Hrad by tak mohl i v zájmu klidu v transatlantických vztazích prezidentovu účast v Ankaře raději oželet.