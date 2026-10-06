Jejich společným rysem bylo, že se tzv. AI agenti vymkli kontrole a bez lidského vědomí překročili nastavená bezpečnostní omezení, pronikli do internetu a prováděli neautorizované kybernetické útoky.
Trump k podepsanému paktu řekl, že jde o „morálně závazný“ dokument, který bude sloužit jako „forma ochrany“ před potenciálními riziky AI. Společnosti, jež ho podepsaly, jsou zodpovědné za bezpečnost vlastních technologií a dohodly se na ochranných opatřeních, aby modely AI rychle odhalily jakékoliv problémy.
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Došlo i ke shodě na přejmenování umělé inteligence na „superinteligenci“, což má lépe odrážet její podstatu. Trump podepsal i exekutivní příkaz, jímž nařizuje americkým vládním ministerstvům a agenturám, aby začaly používat výhradně nový název.
Nelze ale přejít, že se v USA i jinde zvedly kritické hlasy na uvedený pakt. Ukazuje prý jakýsi konsenzus, ale nezabývá se odpovědností vývojářů AI, kteří by měli nést odpovědnost za incidenty. Nezávaznost paktu neguje možnost přísnější regulace nové technologie a jen vytváří prostor pro alibistické jednání společností, které mohou zavést jen minimální opatření proti incidentům.
Zajímavé je, že shodou okolností spatřil v polovině září světlo světa varovný scénář společnosti AI Futures Project, popisující situaci, kdy se umělá inteligence úplně vymkne kontrole. Uvádí se tam, že prezident USA v roce 2029 zvolil její „lehkou regulaci“, protože varování před riziky považuje za přehnaná. Jenže už v roce 2031 začínají továrny řízené AI a armády robotů fungovat autonomně ve speciálních ekonomických zónách. Pak ovšem začínají dominovat ekonomice s tím, jak mizí lidská práce. Umělá inteligence řídí auta a nákladní vozy, letadla a lodě, elektrárny a internetové uzly a ovládá média a politiku. Postupně přebírá kontrolu nad životy všech na planetě.
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Na prahu možná zásadního technologického skoku od dob průmyslové revoluce není možná úplně od věci zamýšlet se vážněji nad jeho potenciálními dopady. Zvlášť na pozadí dnešní geopoliticky velmi turbulentní doby. Sdělení z Bílého domu tomu ale bohužel úplně neodpovídá.