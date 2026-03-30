Spojenec, klient, poskok: jak nazve Trump Česko?

Před rokem 1989, v době studené války, proti sobě stály dva světy – kapitalismus a socialismus, židovsko-křesťanská kultura proti sekulárnímu komunistickému náboženství, páni z Wall Streetu proti soudruhům z Kremlu, farma proti JZD. Tato ideologie byla natolik nebezpečná, že levicoví intelektuálové se ji i dnes snaží recyklovat v různých formách (boj o klima, rasová nerovnost, gender, cancel culture).
Ideologická válka se vede uvnitř samotného Západu – pokrokáři proti konzervativcům, kosmopolité proti patriotům, liberální demokraté proti populistům. Nedochází jim, že když se snaží recyklovat toxický materiál, výsledný produkt bude rovněž toxický. (Za posledních 35 let to například zažili obyčejní smrtelníci postkomunistických zemí, když viděli proces i výsledek recyklace komunistických elit do těch kapitalistických.)
Dnes na hlavní globální bojové linii stojí na jedné straně Západ, na druhé Rusko a Čína – a u všech vidíme ideologické vyprázdnění. Velkoruskému státnímu nacionalismu a čínskému hyperkapitalistickému kyberkomunismu ale nemůže být alternativou ideologie, v niž ani sám Západ nevěří. A tak kulturní občanská válka na Západě pomalu rozbíjí klasické spojenecké pilíře jako například NATO, EU nebo V4. Nástupem Donalda Trumpa většina států EU byla překvapena, že Amerika už není spojencem Ukrajiny. A americký prezident zuřil, když spojenci v NATO ho nepodpořili proti Íránu. Kvůli změnám okolností se jednoduše mění logika spojeneckých vztahů. Spoléhat se na minulou lásku a urputně se snažit ji ohřát nemá cenu.
Na internetu jsem narazil na kresbu, kde u velkého stolu nad mapou s nápisem „Strategie a globální partnerství“ stojí kolem hlavní postavy, která může být Donald Trump, ale i Vladimir Putin či Si Ťin-pching, tři osoby. Tato situace znázorňuje třístupňovou spojeneckou strategii současné americké administrativy, na kterou by se měli podívat premiéři a prezidenti světa, aby po pár vteřinách zjistili, do které kategorie patří. Lídři členských zemí NATO by měli tuto kresbu vytisknout a přemýšlet o ní předtím, než pojedou na červencový summit Aliance v Ankaře.
Do první kategorie patří věrní a užiteční spojenci USA, kteří jsou ochotni jít do války po boku Ameriky, a když je potřeba, štědře přispějí na společný cíl i penězi. U takového spojence Trump přemýšlí o tom, čím ho může ekonomicky a politicky obdařit.
Druhou skupinu tvoří spojenci, kteří nechtějí nebo nejsou schopni bojovat, ale platit ano. Pán Bílého domu se k nim chová jen jako ke klientům, přemítá o tom, co od nich může dostat (klient nakoupí americké zbraně či zkapalněný plyn, dodá vzácné suroviny, poskytne vojenské základny, nabídne vzdušný prostor a podobně).
Do poslední kategorie patří země, které nechtějí nebo nejsou schopny ani bojovat, ani platit. V souvislosti s nimi Trump hovoří hanlivě, považuje je za zbabělé poskoky, přemýšlí jen o tom, co si od nich vezme pomocí nabídky, kterou daný stát nebude moci odmítnout. (Tato teorie, jež se zrovna realizuje, je podobná modelu, který známe i z islámské tradice: staneš se muslimem, zaplatíš, budeš mi sloužit.)
Kam Česko zařadí Trump? Kdo už to ví, ať zvedne ruku!