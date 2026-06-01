Vyřeší se íránský hlavolam s pomocí jednostránkového memoranda? USA mají zjevně problém

Vše se točí kolem podepsání Memoranda o porozumění mezi Washingtonem a Teheránem, které má definovat, na čem, a jak se mají dohodnout.
Má jít asi o 12 bodů na jedné stránce, z nichž nejdůležitější jsou tři: otevření Hormuzského průlivu, budoucnost íránského jaderného programu, rozmrazování íránských aktiv v zahraničí a s tím spojené zrušení protiíránských sankcí. Pozice obou stran jsou ale k nim diametrálně odlišné. Jedině, co zatím platí, je křehké příměří, i když občas narušované dílčími střety.
|
USA udeřily na radarové stanice v Íránu. Reakce na agresi Teheránu, tvrdí
Ekonomický tlak
Možná není od věci v souvislosti s jednáním o memorandu připomenout, jak Trump hodnotil jednání o íránském jaderném programu v době své první prezidentské kampaně před 11 lety. V září 2015 tweetoval, že první jaderná dohoda s Íránem, kterou v létě společně zprostředkovalo šest mocností (USA, Velká Británie, Čína, Rusko, Francie, Německo a též EU) pod vedením prezidenta Baracka Obamy „se zapíše jako jedna z nejneschopnějších, jaké kdy byly uzavřeny. USA prohrály prakticky v každém bodě. Už prostě nevyhráváme!“
Těžko si ale přečetl celou dohodu, která měla 159 stran a 141 stran podrobných technických příloh, o níž se vyjednávalo dva roky. Vyřeší se teď íránský hlavolam rychle s pomocí jednostránkového memoranda? A pokud se nakonec podaří mírovou dohodu uzavřít, nevrátí se USA a Írán do stavu před rok 2018, kdy Trump Obamovu íránskou dohodu zrušil?
|
Jsme velmi blízko, řekl Vance o mírové dohodě s Íránem. Čeká se na Trumpa
Nadějí pro Trumpa snad je, že současné íránské vedení je pod tlakem velmi těžké ekonomické domácí situace – inflace dosahuje závratných výšin. Ekonomický tlak tak může nutit íránské lídry k nějaké vyjednávací flexibilitě, nicméně úplně jisté to být nemusí. Neleží „práh bolesti“ u Íránců v konfrontaci s nejsilnější vojenskou mocností, které jsou schopni „pouštět žilou“, vysoko?
Vážné geopolitické dopady
USA ale mají zjevně problém. Po letech sankcí, maximálního politického i vojenského tlaku na Írán a pokusů vyčerpat ho na všech frontách dosáhly nyní bodu, kdy pokračující chronické napětí v Perském zálivu se namísto geopolitické výhody stává trvalou zátěží pro samotné Spojené státy.
Britský historik Lawrence Freedman napsal v časopise Foreign Affairs, že se USA staly kořistí omylu krátké války, když se nepřiměřeně zaměřily na sílu svých prostředků, a zároveň ztrácely ze zřetele, jak dosáhnout svých cílů. A navíc mají v zádech Izrael, který si dosažení nějaké dohody s Íránem nepřeje, protože by znamenala dlouhodobé strategické oslabení židovského státu na Blízkém východě. Izraelská vojenská ofenzíva v Libanonu v každém případě dohodu s Íránem komplikuje.
|
Do 30 dní obnovíme provoz lodí v Hormuzu na předválečnou úroveň, tvrdí Írán
Trump se tak asi nebude moci prezentovat jako úspěšný lídr jak na červnovém summitu nejsilnějších ekonomik Západu G7 ve francouzském Evianu, tak na červencovém summitu NATO v Ankaře. I proto, že způsobil americkým spojencům další problémy s vážnými geopolitickými dopady.