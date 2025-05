Trump v obchodě s porcelánem z Ukrajiny. Problémy nerad řeší dlouho, co může nastat?

Dochází k tomu, co jsem v této rubrice naznačil už v březnu. Jde o to, že Trumpova administrativa může situaci vyhodnotit tak, že pokud i nadále bude aktivním účastníkem nikam nevedoucích jednání, taková snaha její reputaci a vliv nezvýší, ale sníží.

Šéf Bílého domu totiž nerad řeší problémy dlouho, a když úspěch rozhovorů vidí v nedohlednu, jeho pozornost rapidně slábne a nakonec může od jednacího stolu i odejít. Takový přístup k problémům jsme mohli zaznamenat i v době jeho prvního prezidentství, když se snažil rychle vyřešit potíže západního světa se Severní Koreou.

Druhou překážkou, na kterou Trump naráží, je politika takzvané koalice ochotných. Zatímco se americký prezident kvůli své strategii vůči Číně snaží s Ruskem vytvořit vztah založený na vzájemné toleranci a hospodářské kooperaci, prý nechce uvalit na Rusko další sankce, drtivá většina evropských spojenců USA nehodlá s Ruskem spolupracovat, chce ho vojensky i ekonomicky porazit, Putina svrhnout a nakonec nastolit v zemi vládu liberální demokracie.

Pane prezidente, vyřešte to

Samozřejmě nelze čekat, že by USA přestaly podporovat své přátele – jistě uslyšíme mnoho skvělých výroků, ale na poli činů, které na rozdíl od slov stojí peníze, už vidíme nyní opatrnost. Úsilí, které Trump od ledna věnoval řešení války na Ukrajině, jej zjevně vysílilo, Nobelova cena za mír se mu vzdaluje a už si nejspíš vyhlíží nové diplomatické či vojenské úspěchy, pravděpodobně na Blízkém východě. Zde totiž vidí přirozený strategický zájem USA, na Ukrajině nikoli.

Někteří experti tvrdí, že Trump nadále bude silně podporovat Volodymyra Zelenského zejména proto, že má v kapse pro USA prý velmi výhodnou dohodu o nerostných surovinách Ukrajiny. Kdo si ale myslí, že tato smlouva přinese USA rychlé a velké peníze, o podobných investicích ví málo.

Může to být pro americké podnikatele dobrý byznys, může přinést i politické body, ale až za mnoho let. Přínos této dohody, která peníze bude dlouho jen polykat, nikoli generovat, nelze srovnat s obrovskými, rychle zrajícími dohodami v hodnotě více než tisíc miliard dolarů, které prezident přivezl ze své nedávné road-show po třech bohatých arabských státech.

Trump si možná vzpomněl na pravidlo z prodejny porcelánu – když se ti to podařilo rozbít, tak už to musíš koupit. V politice ho použil Colin Powell, když jako ministr zahraničí USA v létě 2002 varoval prezidenta G. W. Bushe ohledně negativních důsledků plánované okupace Iráku. „Staneš se hrdým vlastníkem 25 milionů lidí, jejich nadějí, ale i problémů. Bude to celé tvoje,“ řekl údajně Powell. Pro Ukrajinu to platí také. Čím déle se ponoří Trumpova administrativa do močálu na východě Evropy, o to více bude tuto krizi vlastnit.

Od chvíle, kdy se Trump nastěhoval do Bílého domu, uplynuly čtyři měsíce. Dnes ještě může tvrdit, že ukrajinské dobrodružství zdědil po Joeovi Bidenovi. Bude moci tento výrok opakovat v říjnu? Bez ztráty prestiže těžko. Protože svět řekne: „Pane prezidente, už je to celé vaše. Vyřešte to!“