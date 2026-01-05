Bude podpora Trumpovy války stíhaná jako té Putinovy?

Operace je v rozporu s mezinárodním právem, ale mezinárodní právo je na velmoci krátké, protože se nebojí mocenského donucení. Nikdo kvůli Venezuele či Grónsku USA válku nevyhlásí.
Pro nás je jedno, jaká je ve Venezuele vláda. Není žádný důvod omezovat svobodu diskuse, zda je americká operace dobrá či odporná. Ať lidé svobodně vyjadřují názory na podporu jakékoli válčící strany. Nejsme účastníky konfliktu ve Venezuele – a stejně to platí i o jiných válkách. Platilo to pro útok USA a jejich spojenců na Jugoslávii v roce 1999 i na Irák 2003. Tehdy byla u nás svoboda slova těch, kdo útoky odsuzovali i podporovali.
|
Válka? Ne, „jen“ únos, Trump předvádí ve Venezuele svou strategickou doktrínu v praxi
Změna přišla až za vlády Petra Fialy a nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, kdy začalo omezování svobody slova ve vztahu k rusko-ukrajinské válce. Jak se nyní zachovají prokurátoři a soudci, kteří trestně stíhali lidi za jejich názory na ukrajinskou válku? Budou stíhat ty, kteří podpoří útok USA na Venezuelu? Myslím si, že ne, což dokazuje, že trestní právo bylo zneužito pro politický boj.
A v tom se nás venezuelský konflikt týká. Ne pro válku samotnou, ale proto, zda se může u nás svobodně o válkách ve světě mluvit. Naše ústava říká, že ano. Každý může svobodně podporovat či kritizovat jakoukoli stranu války, které se neúčastníme. Od předsedy Poslanecké sněmovny až po obyčejného občana.
|
Další krok k „darebácké supervelmoci“? Trump zadržením Madura ukázal, že Amerika hodlá střílet ostrými
Trestání lidí za politické názory byl pokus o obnovu mocenských nástrojů z doby před listopadem 1989. Pokud by státní zástupci a soudci ctili ústavně chráněnou svobodu slova, nemohli by za politické názory lidi postihovat, stejně jako by nebyl nikdo stíhán za podporu i kritiku útoku na Jugoslávii či Irák. Fialova vláda však ukázala, jak lze trestní právo zneužít k politickému boji bez ohledu na ústavu. Proto je nutné změnit trestní zákoník, aby jej zneužít nešlo. Ne kvůli cizím válkám, ale kvůli svobodě našich občanů.