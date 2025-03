Evropa je příliš hysterická. Nepomůže nám, když budeme z Trumpa dělat Putinova agenta

Podpora Donalda Trumpa pro mě není srdeční záležitostí. Jako člověk, který o demokracii jen nemluví, ale chce ji vidět v praxi, ač se mu nemusí vždy líbit, co se děje, totiž aspoň vím, kdo v Americe rozhoduje. To v případě prezidenta Joea Bidena nebylo zřejmé, přitom se nejednalo o nic menšího než o možnost velkého konfliktu v Evropě.

Donald Trump zdaleka není první prezident, který vyzývá evropské členy NATO, aby svoje obranné kapacity nezanedbávali. Po znovuzvolení jen více přitlačil a nás zachvátila panika. Místo abychom přemýšleli, jak správně zareagovat, připravili si společné stanovisko, jsme-li toho vůbec schopni, na červnovém summitu NATO v Haagu, tak ukazujeme nejednotu při řešení bezpečnostních situací v Evropě.

U Trumpa reagujme na kroky, které udělá, aniž by je druhý den změnil, a nikoliv na to, co povídá. Jeho transakční politika protřelého obchodníka, který nemá daleko k vydírání, což se mu v praxi zřejmě osvědčilo, představuje nový politický styl vládnutí v Bílém domě. Může se nám to nelíbit, ale slovy klasika to je asi tak vše, co s tím můžeme dělat.

V únoru 2022, po ruské agresi na Ukrajině, jsem psal, že tento útok vyléčil mozkovou smrt Aliance, jak ji diagnostikoval před roky prezident Emmanuel Macron. Trump teď ordinuje léčbu naší fyzičky. Chce, aby se téměř všichni evropští členové podíleli na kolektivní obraně skutky, nikoliv jen krásnými řečmi, které jim nejen za Bidena procházely. Evropané se holedbali, že jsou měkkou silou – soft power – čímž mysleli i oficiální diplomacii, na kterou po vypuknutí konfliktu doslova rezignovali.

Pět procent HDP na obranu je číslo, které Trump vypustil také proto, že chce, abychom nakupovali více amerických zbraní. To nás čeká, i kdyby USA Alianci opustily, protože dlouho nebudeme schopni nahradit výrobní kapacitu za oceánem. Britskému premiérovi Keiru Starmerovi při návštěvě USA „prošlo“ 2,5 %. Takže nepanikařit.

Jsem zastáncem toho, aby česká armáda měla vše, co potřebuje k tomu, aby Česko mohlo splnit spojenecké závazky a mělo sílu k zajištění nezávislosti země. Horlivé prosazování navýšení rozpočtu, aniž jsou politici schopni říci, co se za to nakoupí, však není dobrá cesta k tomu, aby se daňoví poplatníci smířili s tím, že svoboda něco stojí a že stát si platí z daní proto, aby je chránil.

Oznámit, že rozpočet se zvýší, a pak se pozve opozice k debatě, není to, co tato země potřebuje. Tím je dlouhodobá dohoda politických stran, jak adekvátně reagovat na bezpečnostní situaci v Evropě. Co když se Trumpovi podaří, aby Ukrajina a Rusko podepsaly mírovou dohodu? A zlepší svoje vztahy? Bude Rusko stále stejným nepřítelem, který způsobil tolik neštěstí na Ukrajině?

Trump chce ukončit válku na Ukrajině a zlepšit vztahy s Ruskem. Uznává, že unipolární svět skončil a že tři hlavní mocnosti světa – USA, Čína a Rusko – mají svoje zájmy, a to je třeba v míře nutné respektovat. Zároveň nechce vést války. Nemám s tím problém, jen se obávám, že jeho snaha rychle ukončit konflikt nahrává Rusům, kteří přistoupí pouze na mírovou dohodu na základě podmínek, které už dali. Žádné členství Kyjeva v NATO. To, co dobyli, je jejich. To umocňuje realita na bojišti, kde vyhrávají. Jako vyjednavači jsou tvrdí. Trump jistě páky má, ale nemůže si dovolit krach jednání. Příliš mnoho do ukončení konfliktu politicky investoval.

Vychází z toho, že Ukrajina nemá lidský ani vojenský potenciál, který by zásadně změnil stav na bojišti. A mrtvých už bylo dost! Je nereálné, aby dal Kyjevu bezpečnostní garance a zároveň udělal dohodu s Putinem.

USA by mohly situaci na frontě změnit, ale znamenalo by to nejspíš třetí světovou válku, což Trump nechce. Překvapuje mě, že to nechápou někteří evropští lídři. Jen americký prezident má sílu válku ukončit! Také se mi nelíbí, že její konec nebude pro Ukrajince příliš výhodný, ale je to realita války. Nářky, že Trump něco dohodne s Putinem a na nás zbude postarat se o to ostatní na Ukrajině, je fakt, se kterým příliš mnoho nenaděláme.

Ukrajina bez trumfů

Neumím si představit, že u jednání kromě Ukrajiny budou všichni představitelé EU, zvláště když se postoje řady z nich liší od amerických. Trump rád mluví o tom, kdo jaké má karty. Ukrajinci bohužel žádné, a tak musí hrát americké. Ty evropské mohou stačit jenom na betla (karetní hra mariáš). Durcha mohou hrát jen Američané.

Jestli se chceme vyhnout třetí světové válce a zajistit, aby konec konfliktu na Ukrajině nebyl pro zemi vysloveně pohromou, je třeba k tomu uzpůsobit kroky. Po jeho konci už hlasitě volá i ukrajinská opozice, která byla až doteď zticha.

Putin volně podpořil 30denní kompletní příměří, ale chce záruky. Bez amerických záruk, že příměří Ukrajinci nevyužijí k přeskupení a upevnění obrany a nedojde tak k pokračování bojů, však těžko bude souhlasit. Když by jej zcela odmítl, bude označen za překážku míru. Rozhodnutí asi nepadne dříve, než spolu promluví oba prezidenti.

Hlavní bezpečnostní zájem Evropy je silné NATO při zachování amerického vedení, které je jako jediné schopno udržet jednotu Evropanů. Tomu nepomůžeme, budeme-li torpédovat snahy Trumpa o mír na Ukrajině, dělat z něj Putinova agenta či ho nazývat gaunerem. Je třeba méně hysterických emocí, pokrytectví, Mnichovů a strašení Rusy v Dunkerquu a více pragmatismu a chladných hlav při zajištění vlastní bezpečnosti.

Autor je bezpečnostní poradce, bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby