Další nepopulární „věčná válka“ by Trumpovi zkomplikovala výkon prezidentského postu

V ústupu ze země pod Hindúkušem přitom sehrál významnou roli Donald Trump, když v průběhu svého prvního prezidentského období podepsal přelomovou mírovou dohodu s Tálibánem o stažení amerických vojsk výměnou za bezpečnostní záruky od Tálibánců.
Nakonec to dopadlo trochu jinak, nicméně Trumpovi nelze upřít, že realisticky zhodnotil limity americké moci a rozhodl se nepokračovat ve „ztrátovém podniku“. Jenže nestojí teď ve svém druhém prezidentském období před hrozbou další „věčné války“? Téměř pět měsíců po zahájení akce proti Íránu se to rýsuje. Stačí připomenout nejasnosti okolo jejích měnících se cílů.
Problémy s Izraelem
Na jejím začátku byly definovány dva hlavní: svržení teokratického režimu a likvidace íránského jaderného programu. Nebylo jich dosaženo navzdory zhruba třinácti tisícům úderů bombami a raketami na íránskou vojenskou, průmyslovou a dopravní infrastrukturu. Teď je prioritou otevření Hormuzského průlivu, který byl koncem února mimo záběr americké strategie a pro Teherán se fakticky stal „jadernou zbraní“, jíž se jen tak nevzdá.
O měnících se cílech vypovídají i desítky tvrzení šéfa Bílého domu o „vítězství“ nebo úspěších při vyjednávání. Bylo to zároveň protkáno četnými hrozbami o eskalaci útoků na adresu íránských lídrů kvůli jejich neochotě přijímat americké podmínky pro ukončení války. Ti si z nich nicméně nic nedělali i proto, že šlo spíše o blafování.
Washington má navíc problémy i se svým spojencem Izraelem. Nedávno o tom nezvykle otevřeně promluvil v podcastu The Joe Rogan Experience viceprezident J. D. Vance. Podle jeho slov jsou v izraelském systému lidé, o nichž bez jakýchkoliv pochyb víme, že manipulují a snaží se ovlivnit americké veřejné mínění, aby válka pokračovala donekonečna. A nikoli kvůli nějakému konkrétnímu cíli. Věru silná slova!
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Dlužno dodat, že pro izraelskou vládu v čele s premiérem Benjaminem Netanjahuem by potenciální mírová dohoda USA s Íránem byla strategickou porážkou. K ní je ovšem teď spíš hodně daleko a je otázkou, zda jí vůbec bude dosaženo. Memorandum o porozumění, které k ní mělo otevřít cestu, je už zřejmě mrtvé a příměří má v důsledku každodenních oboustranných útoků na kahánku. A i když snad obě strany konfliktu chtějí udržet vzájemné střety pod kontrolou, aby nenastala rozsáhlejší eskalace, v pozadí jsou v případě jak Washingtonu, tak Teheránu vnitropolitické důvody, a proto stoprocentní jistota, že se to podaří, neexistuje.
Čína nejvíc profituje
Co se tedy dá očekávat v následujících týdnech? Možná chaotický konflikt kolísající mezi občasnou dílčí eskalací a pokusy o nějaká diplomatická jednání, která ale k nějakému průlomu nepovedou. Často se však konflikt může ocitnout i na hraně „totální války“. Dá se přitom říct, že řada amerických prezidentů to už okusila ve Vietnamu a Iráku.
Další nepopulární „věčná válka“ se zároveň stane pro Trumpa politickým závažím, které mu zkomplikuje výkon prezidentského postu. Pravděpodobně to brzy uvidíme po kongresových volbách v listopadu. Zároveň platí, že dopady íránské operace mohou mít závažné dopady na americkou globální moc i soupeření s největším americkým vyzyvatelem Čínou. Vypadá to, že Země středu z války v Íránu nejvíc geopoliticky profituje.
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Urychlila totiž podle známého amerického novináře Faareda Zakarii své tři dlouhodobé cíle: Blízký východ méně závislý na USA, svět více závislý na klíčových čínských technologiích a prezentování se jako předvídatelná, důvěryhodná a stabilní světová velmoc. Možno ještě dodat, že válka oslabuje i americké vojenské kapacity v asijsko-pacifickém regionu, což nepochybně čínští vojenští stratégové vnímají jako plus.
Pokles vlivu USA
Začíná se ukazovat, že se ropné monarchie Perského zálivu stále více dívají na Čínu jako na hráče, který jim může zajistit ekonomickou i bezpečnostní stabilitu. Třeba i proto, že Čína má výborné vztahy s Teheránem i se státy v Perském zálivu, což je opřeno i o velkou ekonomickou spolupráci. Peking se přitom umí domluvit i s Tel Avivem. Vliv USA, které nebyly v konfliktu schopné dostatečně ochránit své spojence, proto může klesat.
A pak je zde geoekonomický faktor. Na první pohled by měly Čínu, která dováží 70 procent své ropy, válka v Íránu a uzavření Hormuzského průlivu těžce poškodit. Opak je pravdou. Ropný šok přestála, protože se na něho dlouhodobě připravovala. Vytvořila si největší ropné rezervy na světě, diverzifikovala dodavatele, rozšířila výrobu jaderné energie a neváhala pokračovat v používání uhlí jako důležité energetické suroviny.
Zároveň byla schopná plně využít potenciál dlouhodobě budovaného „elektrostátu“ založeného na využívání čistých technologií. O jeho rozsahu vypovídá zpráva nezávislého globálního klimatického think tanku Ember ze září 2025: Čína investovala do čisté energie zhruba 625 miliard dolarů, tedy přibližně třetinu všech celosvětových investic do tohoto odvětví. Washington má o čem přemýšlet…