Trump udělal dobrou i špatnou věc naráz. Co převládne a kdo na tom vydělá?

Prezident USA Donald Trump totiž nezdůvodnil svoji intervenci ve Venezuele tím, že by šlo o nedemokratický režim, který vězní, mučí a zabíjí své občany – a mimochodem také cizince. Tomu by každý zatleskal. Tohle ale šlo stranou, i když právně zdůvodňuje Trump svůj zásah bez svolení Kongresu záchranou Američanů ve Venezuele. Je to však jen ospravedlnění pro nespokojené členy amerického parlamentu a právníky. Veřejně mluví Trump o tom, že Maduro spolupracoval s výrobci a pašeráky narkotik a teroristy a že byl prý dokonce jedním z šéfů narkokartelu Cartel de los Soles, řízeného venezuelskými vojáky. Trump přitom také několikrát řekl, že chce řídit Venezuelu a využít jejích ropných zásob pro blaho tamního lidu. Zařídit to mají americké ropné společnosti.
Když to shrneme: Trump se poučil z předchozích amerických intervencí a nechce budovat ve Venezuele demokracii. Problém je ovšem v tom, že na rozdíl od třeba Iráku či Afghánistánu je ve Venezuele opozice, která by byla schopna v zemi vládnout. Navíc její představitel Edmundo González vyhrál v roce 2024 volby a opozice byla tehdy uznána mnoha státy světa za legitimní vládu země. Zřejmě by se k ní přidali i mnozí exponenti Madurova režimu. Jenže Trump zpochybnil schopnost venezuelské opozice řídit zemi a řekl, že volby budou někdy v budoucnu. Zní to tedy tak, že chce spolupracovat s Madurovými „pohrobky“. Jeho ministr zahraničí už jednal s venezuelskou viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou, která nastoupila na Madurovo místo. Rodríguezová signalizuje, že bude s USA spolupracovat, a to i v ekonomické oblasti.
Venezuela a Pandořina skříňka. Mají se Ukrajina a Tchaj-wan bát nejhoršího?
Jinak řečeno, Trump je připraven spolupracovat s brutální režimem, který sám sebe označuje za „socialismus pro 21. století“, a nechat ho u moci, pokud to americkým firmám přinese výhody. Venezuela bude poslouchat americké pokyny pokud jde o zahraniční politiku a Trumpovi to doma přinese politické body. Je to návrat k politice, kdy USA kdysi podporovaly dost odporné režimy třeba v Guatemale či Salvadoru, jen když se stavěly za americkou politiku. Tehdy ovšem šlo o celosvětový boj proti komunismu, a tak to šlo do určité míry pochopit. Nyní jde jen o to ukázat, že Spojené státy mohou zaútočit na cizí zemi a že Trump obnovil platnost Monroeovy doktríny a dbá o americké ekonomické zájmy. Zkrátka, Trump si chce udělat z Venezuely takovou socialistickou kolonii, či spíše protektorát. Trump je totiž sice zdánlivě konzervativec, ale komunisté mu ve skutečnosti nevadí, pokud s nimi může někde něco vydělat.
Výdělek se ovšem v tomto případě může ukázat jako velký problém. Venezuela má sice největší ověřené zásoby ropy na světě, ale její těžební a zpracovatelský průmysl vyžaduje velké investice. Navíc se americké petrolejářské společnosti budou rozhodovat tak, že buď omezí své investice v USA zejména do tak zvané Permské pánve a půjdou do Venezuely, nebo ponechají své peníze doma a do Jižní Ameriky nevyrazí. Navíc vzhledem k tomu, že venezuelský režim bude i nadále nestabilní a Venezuela má dlouhou historii znárodňování ropného průmyslu, budou nejspíš požadovat americkou vojenskou ochranu přímo ve Venezuele. Což by znamenalo nepřímou podporu tamního socialistického režimu. To by stálo Spojené státy spoustu peněz a Trumpa, jehož hnutí MAGA je zatím většinově proti pozemním intervencím, politické body.