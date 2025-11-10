Zalekl se Trump války s Venezuelou? Svou nejlepší letadlovou loď nechal zastavit v půli cesty

Ještě před týdnem byla americká vojenská intervence proti Venezuele na spadnutí i podle umírněných komentátorů. Trump, jakoby chtěl tyto dohady potvrdit, přilil olej do ohně na stanici CBS. Na otázku, zda jsou dny venezuelského prezidenta Nicolase Madura sečteny, odpověděl větou „myslím, že ano“.
Letadlová loď USS Gerald R. Ford.

Nechtěl sice říct nic konkrétního, ale nejmodernější americká letadlová loď USS Gerald R. Ford plující k venezuelským břehům, víceúčelové bitevníky F-35 v Portoriku či elitní speciální jednotky připravené udeřit z výsadkových lodí mluvily za své.

Madurovy dny v čele Venezuely jsou sečteny, prohlásil Trump

Jenže je tu nový týden a všechno je, zdá se, jinak. Trump podle některých indicií dostal pověstné „cold feet“, tedy se válečné akce zalekl. Klíčový vliv na jeho rozhodování nepochybně měla politická situace v Americe, konkrétně guvernérské volby ve Virginii a New Jersey, v nichž přesvědčivě zvítězili demokraté. Čím nejistější je politická scéna, tím méně bude Trump ochotný riskovat na vojenském poli. Mohl by se totiž velmi snadno ocitnout v dvojím ohni.

Proti zahraničním intervencím je tradičně jeho pravicová základna, která jen nerada vzpomíná na „nekonečné války“ v Afghánistánu a Iráku. Půjdou proti němu samozřejmě také demokraté, ať už udělá cokoli – čistě z politických důvodů. Jedinou bezvýhradnou podporu tak dostane od dosud přežívajících neokonzervativců v Senátu, což je ale slábnoucí a do budoucna méně relevantní skupina republikánských zákonodárců. V případě třeba jen dílčího neúspěchu – a ten může v případě Venezuely přijít velmi snadno – tak Trumpovi hrozí, že se na něj všichni sesypou jako vosy.

Trump má zelenou k útoku na Venezuelu. Maduro shání rakety v Moskvě a Pekingu

Dobrým barometrem jeho odhodlání je pohyb již zmíněné letadlovky USS Gerald R. Ford směrem do Karibiku. Ford sice před týdnem proplul Gibraltarskou úžinou a měl podle všech trekovacích serverů namířeno rychlostí 12 uzlů na západ. Pak ale očividně přišel rozkaz zastavit, poněvadž Ford zakotvil u marockých břehů a od té doby se nepohnul. Akce se ruší, a proto nebude potřeba? Zní to jako nejlogičtější vysvětlení. Přesun obří lodě s jaderným pohonem na vzdálenost sedmi tisíc kilometrů přece jen něco stojí a nemá tak smysl ho podnikat pro nic za nic.

Nebylo by to naposledy, kdy Trump na poslední chvíli ztratil odhodlání k vojenské akci. Jeho poradce pro národní bezpečnost z prvního mandátu John Bolton ve svých pamětech přesvědčivě popisuje situaci kolem odvetných opatření za sestřelení amerického dronu proti Íránu z roku 2019. I tehdy Trump plánovanou operaci proti perským vojenským základnám několikrát schválil a následně odvolal.

Jisté je jedno. Pokud se z americké strany nejedná o perfektně připravenou dezinformační kampaň směřující k uchlácholení Venezuely do falešného pocitu bezpečí, jde o fušařinu prvního řádu. Pokud chce Trump akci provést, tu nejlepší šanci patrně zastavením Forda propásl. Pokud chce vycouvat, na každý pád bude působit slabě a nerozhodně.

