Zalekl se Trump války s Venezuelou? Svou nejlepší letadlovou loď nechal zastavit v půli cesty

Nechtěl sice říct nic konkrétního, ale nejmodernější americká letadlová loď USS Gerald R. Ford plující k venezuelským břehům, víceúčelové bitevníky F-35 v Portoriku či elitní speciální jednotky připravené udeřit z výsadkových lodí mluvily za své.
Madurovy dny v čele Venezuely jsou sečteny, prohlásil Trump
Jenže je tu nový týden a všechno je, zdá se, jinak. Trump podle některých indicií dostal pověstné „cold feet“, tedy se válečné akce zalekl. Klíčový vliv na jeho rozhodování nepochybně měla politická situace v Americe, konkrétně guvernérské volby ve Virginii a New Jersey, v nichž přesvědčivě zvítězili demokraté. Čím nejistější je politická scéna, tím méně bude Trump ochotný riskovat na vojenském poli. Mohl by se totiž velmi snadno ocitnout v dvojím ohni.
Proti zahraničním intervencím je tradičně jeho pravicová základna, která jen nerada vzpomíná na „nekonečné války“ v Afghánistánu a Iráku. Půjdou proti němu samozřejmě také demokraté, ať už udělá cokoli – čistě z politických důvodů. Jedinou bezvýhradnou podporu tak dostane od dosud přežívajících neokonzervativců v Senátu, což je ale slábnoucí a do budoucna méně relevantní skupina republikánských zákonodárců. V případě třeba jen dílčího neúspěchu – a ten může v případě Venezuely přijít velmi snadno – tak Trumpovi hrozí, že se na něj všichni sesypou jako vosy.
Trump má zelenou k útoku na Venezuelu. Maduro shání rakety v Moskvě a Pekingu
Dobrým barometrem jeho odhodlání je pohyb již zmíněné letadlovky USS Gerald R. Ford směrem do Karibiku. Ford sice před týdnem proplul Gibraltarskou úžinou a měl podle všech trekovacích serverů namířeno rychlostí 12 uzlů na západ. Pak ale očividně přišel rozkaz zastavit, poněvadž Ford zakotvil u marockých břehů a od té doby se nepohnul. Akce se ruší, a proto nebude potřeba? Zní to jako nejlogičtější vysvětlení. Přesun obří lodě s jaderným pohonem na vzdálenost sedmi tisíc kilometrů přece jen něco stojí a nemá tak smysl ho podnikat pro nic za nic.
Nebylo by to naposledy, kdy Trump na poslední chvíli ztratil odhodlání k vojenské akci. Jeho poradce pro národní bezpečnost z prvního mandátu John Bolton ve svých pamětech přesvědčivě popisuje situaci kolem odvetných opatření za sestřelení amerického dronu proti Íránu z roku 2019. I tehdy Trump plánovanou operaci proti perským vojenským základnám několikrát schválil a následně odvolal.
Jisté je jedno. Pokud se z americké strany nejedná o perfektně připravenou dezinformační kampaň směřující k uchlácholení Venezuely do falešného pocitu bezpečí, jde o fušařinu prvního řádu. Pokud chce Trump akci provést, tu nejlepší šanci patrně zastavením Forda propásl. Pokud chce vycouvat, na každý pád bude působit slabě a nerozhodně.