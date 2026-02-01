Trump vybral nového řidiče americké ekonomiky. Co to pro nás znamená?

Tento pocit úlevy ale vypovídá spíše o děsivosti původního výběru než o skutečné kvalitě výsledku. Pro světovou ekonomiku a zvláště pro malé otevřené země, jako je Česká republika, zůstává Warshova nominace zdrojem nejistoty.
Warsh by měl v květnu vystřídat Jeroma Powella v čele Fedu, instituce, která je nejen klíčovým pilířem americké ekonomiky, ale také hlavním stabilizačním prvkem globálního finančního systému. Jeho potvrzení Senátem bude zřejmě formalitou: republikáni mají většinu a Warsh už v minulosti v radě guvernérů působil, když ho nominoval George W. Bush. Je přijatelný pro establishment i pro trumpovské křídlo MAGA.
Warsh bývá označován za inflačního jestřába, který by měl odolat Trumpovým tlakům na levné peníze. Jenže tento obraz je z velké části iluze. Jeho minulost ukazuje spíše na pozoruhodnou pružnost názorů než na konzistentní ekonomickou filozofii. V době finanční krize dokázal obhajovat vysoké sazby, později se stejnou vervou vysvětloval, proč jsou správné sazby nízké. A to se zdůvodněními, nad nimiž se normální ekonomové chytali za hlavu. Společným jmenovatelem nebyla data, ale politická potřeba okamžiku.
Warsh nepůsobí jako technokrat oddaný institucionální nezávislosti centrální banky. Spíše jako politický aktér, který dokáže ekonomickou teorii ohýbat tak, aby sloužila širším cílům Republikánské strany a případně i republikánskému prezidentovi. Jeho kritika Fedu jako instituce, která si údajně přisvojila příliš mnoho pravomocí a tak podkopává demokracii, zapadá do trumpovského příběhu o „hlubokém státu“. Plány na omezení regulace bank, zmenšení bilance centrální banky a zúžení její role se sice poslouchají průměrnému člověku hezky, ale nesou sebou velká ekonomická rizika.
Warsh tvrdí, že kombinace menší regulace a utaženější nabídky peněz umožní snížit sazby, aniž by se znovu rozjela inflace. To je lákavá teorie a Trump to rád slyší. Jenže právě zde se skrývá rozpor: slabší role Fedu by přenesla břemeno financování deficitu na soukromý sektor a ten nemusí být tak vstřícný, jak si Trumpova administrativa představuje.
Z pohledu zbytku světa je znepokojivé především to, že Fed se pod Warshovým vedením může stát méně ochotným fungovat jako globální stabilizátor a poskytovat nouzovou likviditu v případě hrozící krize. Menší zájem o mezinárodní finanční stabilitu, deregulace domácího bankovního sektoru a větší tolerance k riziku jsou kombinací, která zvyšuje riziko nepředvídatelných výkyvů či krizí.
Warsh navíc tvrdí, že tentokrát americká ekonomika funguje jinak než v minulosti, je produktivnější, takže je možné k ní přistupovat jinak. To bude znít dobře Trumpovi. Národohospodářům, politikům i ekonomům by z toho měl ale běhat mráz po zádech. Věta „tentokrát je to jinak“ totiž stála u zárodku většiny velkých světových ekonomických krizí. Vždy se pak nepřekvapivě ukázalo, že vše bylo jako vždycky, že ekonomické zákonitosti fungovaly, jenže pak už bylo pozdě.