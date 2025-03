Trump, Zelenskyj a Evropa. Nemá smysl plakat či bědovat, zradili jsme se my sami

Je jasné, že pro prezidenta Zelenského po jedenácti letech ruské agrese, okupace části území Ukrajiny a třech letech intenzivní války s válečnými zločiny proti ukrajinským civilistům je naznačování morální ekvivalence mezi Ruskem a Ukrajinou, Putinem a jím, Zelenským, jak to činil prezident Trump, nepřijatelné a těžko skousnutelné. Je lidsky pochopitelné, že se proti tomu ohradil, vřelo to v něm, a měl pravdu, že Putinovi nelze věřit nic, co slíbí. Putin lže ráno, v poledne a večer, a to sedm dní v týdnu.

Jenže Trump je ješitný člověk a nikdo nikdy nic si u něho nevyzíská, nevydobude či nedosáhne, když mu veřejně odporuje. To měl Zelenskyj vědět. Já vím, je to nedůstojné, ale Trumpovi je nutné lichotit a hladit jeho ego. Něco ve smyslu: „pane prezidente, jen Vy dokážete dosáhnout spravedlivý – s důrazem na spravedlivý – mír pro Ukrajinu. Jen Vy jediný na světě.“ Tak nějak měl Zelenskyj mluvit a nenechat se vtáhnout do polemiky.

Zelenskyj vyšel z toho sice jako morální vítěz, ale to Ukrajině příliš nepomůže. Respektive jí to nepomůže vůbec. Měl myslet nikoli na svoji hrdost, ale na dobro Ukrajiny. Svou hrdost měl podřídit zájmu Ukrajiny. To ale nic nemění na tom, že Trump a Vance byli vůči němu okatě nepřátelští.

Co dělat nyní? Jednat, jednat. Jednat s Američany a Trumpem. Uvidíme, zda Zelenskyj osobně, ale každopádně jednat s Trumpem musejí i jiní evropští státníci. Francouzský prezident, britský premiér to už zkusili, taky polský prezident. Ti všichni si nějakou cestu k Trumpovi našli. Pak to bude muset zkusit i příští, nastávající německý kancléř. Leč rozhodně ničemu nepomůže, kdyby nyní evropské politické a intelektuální elity začaly Trumpovi nadávat a zostouzet ho slovem i písmem. To nepomůže ničemu, a už vůbec ne Ukrajině.

Přitom plánovaná dohoda, že Amerika bude mít přístup k ukrajinskému nerostnému bohatství, strategickým minerálům a zeminám, byla dobrý a nadějný nápad: má-li o ně Amerika (Trump) zájem, znamená to, že nechce, aby Ukrajina celá padla do područí Moskvy. Přežití a prosperita na Kremlu nezávislého ukrajinského státu na většině území Ukrajiny je našim evropským – a nemluvě o tom, že taky ukrajinským – eminentním zájmem.

Jenže teď nemá smysl plakat, bědovat, čílit se či zuřit nad tím, že nás Trump prý zradil, že Amerika za Trumpa už nechce být spolehlivým spojencem Evropy a lídrem „svobodného světa“. To nikoli Amerika a Trump nás zradili; to jsme se zradili my sami, Evropané. A už dávno.

Přečtěte si následující citát a hádejte, kdo ho vyslovil: „Evropu čeká bídná, ne-li přímo ponurá budoucnost… NATO spěje k irelevanci. Drsnou realitou je, že v Kongresu USA a v americké společnosti jako takové bude klesat chuť i trpělivost vůči navyšování čím dále tím vzácnějších finančních prostředků ve prospěch zemí, které jsou zjevně neochotny věnovat nezbytné prostředky a učinit nezbytné změny k tomu, aby byli seriozními a schopnými partnery při své vlastní obraně.“

Kdo to řekl? Trump? Vance? Nikoli, řekl to v létě 2011 (!) - tedy před téměř čtrnácti lety - Robert Gates, v letech 2006-11 poslední ministr obrany republikána George Bushe a zároveň první ministr obrany demokrata Baracka Obamy, předtím ředitel CIA za George Bushe staršího (1991-93), reaganovec, atlantista a přítel Evropy. Řekl to v létě 2011, když odcházel do důchodu – jako varování a přátelskou radu nám Evropanům.

Ignorovali jsme ji. Nedávali a nedáváme dost na svou vlastní obranu a obranu Evropy jako celku včetně Ukrajiny. Proto nejsme pro Ameriku už tolik zajímaví. A pro Trumpa a Vance jsme nezajímaví. Slabí, proto nezajímaví. To je naše chyba, nikoli Trumpova.

On si chce v Evropě (na Ukrajině) rozvázat ruce, aby se mohl věnovat Číně. Ta teď bude pro Ameriku prioritou, její zadržování v západním Pacifiku. Nikoli Evropa.

V letech 1941-89 se taky mnozí Američané ptali, proč se USA tak moc věnují Evropě, a neomezí se například jen na západní polokouli. Ale američtí státníci správně vyhodnotili, že Evropa byla tehdy pro Ameriku prioritou: nutnost porazit nacismus, pak zadržovat a nakonec rovněž i porazit komunismus.

Dnes je pro Ameriku prioritou Čína. Ne Evropa. Jsme slabí, nezajímaví. To je naše vina, že jsme to dopustili.

Co dělat? Rychle se dozbrojit. Tři či tři a půl procenta HDP na obranu má být samozřejmostí. Ale ne za deset let, to by bylo pozdě. Do dvou let. Pak dokážeme sami garantovat nezávislost Ukrajiny i bez Ameriky. A pro Ameriku, či už za Trumpa či jeho nástupců nebo nástupkyň, budeme opět zajímaví. Toto není úkol pro Evropskou unii, evropskou integraci, či pro „více Evropy“. Toto je úkol pro každou zemi.

Některé země a jejich vlády to ochotny udělat nebudou; pak budou pro účely obrany a budoucnosti svobody v Evropě neužitečné, beznadějné a ztracené.

Některé to však udělat ochotny budou a taky udělají. Bylo by smutné stát na špatné straně.