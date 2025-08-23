Éra khaki trička je u konce. Zelenskyj si do Bílého domu oblékl vojenské sako a přijal omluvu za módní kritiku

Když letos v únoru Volodymyr Zelenskyj navštívil Bílý dům, měl na sobě černé triko s dlouhým rukávem a ukrajinským trojzubcem na prsou. Ač celý svět ví, že ukrajinský prezident tradiční obleky s kravatou nenosí, novinář Brian Glenn ho pokáral za neuctivé chování k nejvyššímu americkému úřadu: „Proč na sobě nemáte oblek? Máte vůbec nějaký?“
Na poslední návštěvu Washingtonu ovšem ukrajinský prezident dorazil v černé košili a černém saku vojenského střihu, což Donald Trump ocenil už při prvním podání rukou. Když se pak na tiskové konferenci znovu dostal ke slovu Glenn, nejdříve Zelenského pochválil. Řekl, že v obleku vypadá fabulous a wonderful, tedy báječně a skvěle. Dokonce ke své pochvale připojil omluvu! Volodymyr Zelenskyj si ale neodpustil jízlivou poznámku a novináře upozornil, že má na sobě stejný oblek jako při jeho únorové návštěvě. „Já jsem se převlékl, vy ne,“ smál se na adresu Glenna.
Zelenskyj si vzal oblek. Bílý dům chtěl „signál pro mír“ a lídr Ukrajiny přání splnil
Ústupek? Nikoli!
Někteří Zelenského oceňují za to, že si kvůli Trumpově úřadu oblékl sako, ve skutečnosti nejde o ústupek pro potěchu amerického prezidenta. Designér Viktor Anisimov, který se Zelenskym spolupracuje, totiž pro The Guardian uvedl, že na návrhu prezidentovy nové uniformy pracovali již od ledna, tedy ještě před oním incidentem v Bílém domě.
Navíc první černé sako košilového střihu, ušité z pevného plátna a se čtyřmi našitými kapsami, si ukrajinský prezident oblékl už v dubnu na pohřeb papeže Františka. A když už jsme u toho, co se sluší a patří, pozoruhodné právě na této události bylo, že si na ni Donald Trump neoblékl smuteční černý oblek, ale zůstal ve svém tradičně modrém byznysovém obleku. Jen svou oblíbenou červenou kravatu vyměnil za modrou. Otázku, jak by tento Trumpův módní krok hodnotil novinář Brian Glenn, a zda to bylo či nebylo uctivé k tak slavnostní události, si ale nechme na jindy…
Malá připomínka
Zelenského nové sako ovšem není technicky vzato sakem. Jde spíše o variaci na košilovou bundu, kterou si po papežově pohřbu oblékl také na návštěvu Downing Street 10, na večeři s nizozemským králem, nebo na summit NATO v Haagu. Od té doby se této uniformy drží.
Na návštěvu USA si ukrajinský prezident oblékl ještě o něco formálnější oděv, který pro něj navrhl již zmiňovaný designér Viktor Anisimov. Jde o hladší svrchník, který střihem připomíná více sako než košili a to díky skrytým knoflíkům, ramenním vycpávkám i podšívce.
Veřejnost Zelenského sako přijala kladně, a tak autor prezidentovy nové uniformy na svém Instagramovém účtu vyjádřil vděčnost za podporu a připojil k ní malé upozornění: „Móda se možná dostala do titulků, ale nezapomínejme - nyní nejsou důležité šaty, důležité je to, co se děje v naší zemi.“