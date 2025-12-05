Trvalému míru na Ukrajině snad nevěří ani Trump. Nikdo z něj nebude nadšený

A nad tím trůní prezident Donald Trump, který sní o Nobelově ceně za mír a mafiánsky plánuje, jak na všem vydělají americké firmy. Až to vypadá, jako by chtěl za svou pomoc výpalné.
Má však jakýkoliv mír šanci? Teoreticky aspoň na chvíli ano, ale muselo by být splněno pár podmínek. Putin ani Zelenskyj nesmí ztratit tvář a oba musí mít šanci výsledek interpretovat jako vítězství. Že každý trochu ustoupil, ale za něco hodnotného.
Ač to je hrozné, Putin se podepíše pod dohodu, jen když za to dostane Krym a celou Luhanskou a Doněckou oblast. Jinak bude válku prodlužovat. Právě to, zda získá „za nic“ Slavjansk a Kramatorsk, které Ukrajinci dosud hrdinně bránili, ukáže, zda mír chvíli vydrží. Je úplně jedno, že by třeba oblast Donbasu na čas zůstala demilitarizovaná či neutrální, Rusové tam mohou kdykoliv vletět. Jako Hitler v roce 1936 do demilitarizovaného Porýní.
Ta dohoda však bude stejně dočasná. Rusko se totiž pokusí politicky rozložit zbytek Ukrajiny, protože poválečná doba bude turbulentní a Moskva se tam po volbách pokusí získat vliv. V mírových smlouvách se sice mluví o obnově suverenity Ukrajiny, jenže zemi má být zapovězen vstup do NATO. Nedojde k opakování ruské politiky k Finsku po roce 1945? Kdy země sice žila mimo sovětský blok, ale nesměla vstupovat do západních struktur a musela se stále bát vměšování.
Kdo se však pod tohle podepíše na ukrajinské straně? Vždyť za dobrovolně odstoupená území tamní armáda krvácela. Skoro každá rodina má někoho, kdo umřel na frontě.
Ano, bude to muset být Zelenskyj, který už stejně politicky skončil. Jeho preference i díky korupčním skandálům klesají ke dnu. Jenže kdo by přišel po něm? Nestabilita by mohla Moskvě otevřít dveře k dalším provokacím. A část ruské armády by mohla přejít k hranici s Pobaltím. S jídlem roste chuť.
Ale co by onou dohodou získala Ukrajina? Šanci vstoupit do EU? Jenže jen na papíře, protože to potrvá aspoň deset let. Udrží si aspoň území v Chersonské a Záporožské oblasti podle bojových linií? Jisté je jen to, že tam Američané vydělají v rámci procesu rekonstrukce a na těžbě surovin. Ale není garance bezpečnosti, argumentovaná tím, že sám podíl západních zemí na rekonstrukci Ukrajiny ji chrání, trochu malá?
Tak co může přimět Ukrajince, aby se pod dohodu podepsali? Opravdové bezpečnostní garance. Do NATO se nedostanou, ale USA a EU jim slibují smlouvy, které se prý budou hodnotou rovnat článku 5 Severoatlantické aliance. Tedy když na Ukrajinu Rusko zaútočí, oni hned pomohou. Jenže Trump už teď říká, že to bude hlavně úkol evropských velmocí, které musí víc investovat do armád. Takže EU na to bude sama. A k tomu nebude možné, aby měla na Ukrajině své vojáky.
Důležité taky bude, zda bude Ukrajina výrazně omezena počtem vojáků a typy zbraní, které bude moct vlastnit. Ty jaderné jí zůstanou zapovězené. A pokud jí zůstane jen 600 000 vojáků, tak tím USA stvrdí blízké obsazení země Rusy.
O tom, zda se nakonec nějaká dohoda o příměří či míru podepíše, ale může s trochou nadsázky rozhodnout i to, jak se Donald Trump vyspí. Vysoce pravděpodobné však je, že alespoň příměří nějaké někdy bude, protože ukrajinská i ruská ekonomika jsou vyčerpány. Jenže stejně pravděpodobné je, že nepůjde o poslední slovo v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Protože obě strany budou dost nespokojené.