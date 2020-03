TUČEK: Krásný sen. Jsme v karanténě a vyhlížíme zázračný lék

Nejmocnější muž světa se před pár dny probudil a zasnil se. V tom nebyl sám, všichni asi doufáme, že se hned po probuzení dozvíme, jak vědci objevili úžasný lék proti pandemii Covid-19. Stačí si vzít pilulku a každý bude zdravý. Otevřou se divadla, kina, sportoviště i hospody, budeme se normálně navštěvovat, cestovat, levou rukou zvedneme ekonomiku do větších výšin, než byla…

Zní to hezky, ale je to jenom sen. Ne že by snad vědci nepracovali na hledání léku. Jenom to prostě takhle rychle neprobíhá.

Nicméně když tomuto krásnému snu podlehl americký prezident Donald Trump, oznámil jej na tiskové konferenci a ještě jej poslal do světa přes Twitter. Uvedl, že dvě už známé a používané léčivé látky, hydroxychlorochin a azithromycin, podávané současně, jsou převratem v historii medicíny, který vyléčí Covid-19. První zmíněný lék se už používá zejména pro léčení autoimunitních onemocnění, druhý je antibiotikem. Neboli už existují, mají své výrobce, není nutné zjišťovat jejich vedlejší účinky. Jsou prostě na dosah. Opravdu jako z krásného snu.

Realita je bohužel jiná. Zatím jsou k dispozici jen data od francouzského výzkumného týmu, který tyto léky vyzkoušel a vše popsal ve studii připravené pro International Journal of Antimicrobial Agents. Experiment probíhal v Marseille v obtížných podmínkách současné pandemie: jeden vybraný pacient příliš brzy zemřel, tři byli odvezeni na jednotku intenzivní péče, jeden léčení nechal, protože mu bylo špatně, a jeden z nemocnice odešel.

Nakonec tedy zbylo jen dvacet léčených pacientů, kteří zůstali pod kontrolou výzkumníků. Uzdravili se a většinou do šesti dnů se v nich přestal virus množit, takže jej dále nešířili. U uzdravených pacientů v Číně totéž trvalo obvykle tři týdny, ale i pět týdnů. Francouzské výsledky jsou tedy zajímavé, ale nesplňují požadavky „opravdového“ výzkumu léků. Větší studie se teprve připravují. Možná z této léčby vznikne postup použitelný ve velkém. Možná ne.

Velmi dobře reagovaly české úřady. Třeba jste zaznamenali zprávy o tom, že ministerstvo zdravotnictví omezilo předepisování léku Plaquenil (jehož léčivou látkou je právě hydroxychlorochin) pouze pro nejnutnější pacienty. Mohl by tedy být k dispozici pro případ, že by opravdu dobře pomáhal lidem s Covid-19. Ale nikdo nesní o tom, že tento lék nás teď zachrání. Dál běží přísný karanténní provoz, který je při epidemii osvědčený.