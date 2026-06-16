Kolik vládních „bydlenek“ má ještě Babiš v kapse? Prominenti v obecních bytech jsou pro voliče nepřijatelní

Zdá se, že politici (a vedoucí úřadu vlády je politická pozice) úplně zapomněli, co se tu dělo počátkem devadesátých let. Tehdy byla bytová nouze též veliká a jakékoli podezřelé získání bytů lámalo politikům vaz. Vzpomeňme na křišťálově čistého premiéra Stanislava Grosse a jeho půjčku od nemajetného strýce Vika na „luxusní byt“ na sídlišti.
Vrcholní politici by si měli uvědomit, že jejich platy, ačkoli vedle manažerských vypadají směšně, jsou vysoké. Většina spoluobčanů nedosáhne ani na průměrný příjem. Dalším faktorem, který dráždí, zejména v Praze, kde ceny bydlení jsou od příjmů úplně odtržené, je láce obecního nájmu a zpravidla neprůhledný způsob získání. Zkuste vysvětlovat studentům, absolventům, učitelům nebo matkám samoživitelkám, proč má vysoce postavená úřednice mít nárok na obecní byt.
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Bydlení přestává v naší zemi být obyčejným statkem, který si každý smrtelník opatří podle svých možností. Stává se privilegiem pro extrémně bohaté, a pokud mluvíme o obecních bytech, pro lidi se známostmi.
Není daleko doba, kdy se budou lustrovat soudci a další extrémně dobře placení zaměstnanci státu a bude se kontrolovat, zda nezískali výhodné bydlení a za jakých okolností. Na tuhle skutečnost by se měl připravit každý, kdo chce vstoupit do vrcholné politiky. Zvláště v situaci, kdy je celá, a to je nutné zdůraznit, celá politická elita odpovědná za dlouhodobě nefunkční stavební zákon a nikdo nic nedělá s Airbnb.
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Tato „služba“ zvyšuje extrémně ceny bydlení v turistických lokalitách, ale hlavně likviduje celé domy. Asociálním obyvatelům na dvě noci je jedno, že dělají hluk, že vytopí sousedy nebo že zdemolují společné prostory domu. Provozovatel téhle atrakce rád škody zaplatí, stokrát se mu to vrátí. Zkuste bydlet v domě s Airbnb, kde vás desetkrát do roka někdo vyplaví.
A bude hůř
Politici situaci s bydlením dlouhé roky nepomáhají, jako by místní obyvatelé této země stáli ve frontě až na samém konci, za podnikateli a spekulanty, nadnárodními korporacemi i vykuky, kteří dokonce i obecní byty rychloobrátkově pronajímají. Vyrůstá tu generace, která nemá šanci na pořízení vlastního bydlení a nájemní je též v řadě lokalit nedostupné. Situace se v následujících letech bude jenom zhoršovat.
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Je-li Česko zemí, kde je potřeba na koupi průměrného bytu rekordních šestnáct průměrných ročních mezd, pak se nelze přecitlivělosti k bydlení prominentů divit.
Těm, kdo chtějí do politiky, lze poradit jediné, připravte se na to, že se bude veřejnost o vaše bydlení zajímat a pokud máte dlouhodobě plat nad sto tisíc, nebude se na váš obecní byt veřejnost tvářit shovívavě.