Turecká Ankara ve stylu Slunce, seno a pár facek. To budete koukat!

Jestliže měl premiér pozvánku na neformální večeři, prezident si přes své lidi vydyndal u tureckého prezidenta Erdogana, aby ho tam vzali také. Když Pavel čekal v hotelu na odjezd, Babiš si počkal, až odjede, a poté vyrazil s vlastní kolonou. Celou dobu to připomínalo scénku z filmu Slunce, seno a pár facek. „Paní inženýrka, to je něco! Auto má z tuzexu, peněz jako šlupek! Aspoň konečně budeme moct přistavět. – Si nemysli! Když vy přistavíte, tak my to poženeme o štok! Když vy břízolit, tak my kachličky! A když vy inženýrku, tak my... To budete koukat!“
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Dva vítězové summitu v Ankaře jsou Babiš a Pavel. Poražení jsme my všichni
● Spory mezi hlavou státu a vládou připomínající hádky Konopníkových a Škopkových z trilogie Zdeňka Trošky nás zřejmě budou čekat až do příští prezidentské volby. A pak asi minimálně další rok a půl do dalších sněmovních voleb na podzim 2029. Jakkoli totiž zejména Motoristé veřejně vykřikovali, že v nich pomohou dostat Petra Pavla z politiky, realita bude nejspíš opačná.
Což o to, jistou šanci prezidentovi odpůrci mají. V klání o pozici hlavy státu bývá tradičně vysoká účast. Voličů stran dnešní vlády a dalších podobně nastavených partají a uskupení, kterým opačný tábor v čele s jeho neformálním lídrem Petrem Pavlem nevyhovuje, je víc než těch druhých. Ukázaly to nejen poslední volby do Sněmovny, ale i ty v roce 2021, kdy se Petr Fiala a spol. dostali k moci jen díky milionu propadlých hlasů.
Jenže aby je dokázali sešikovat, museli by se Babiš s Macinkou, Okamurou a dalšími nejen dokázat shodnout na jediném kandidátovi, ale především najít a přesvědčit ke kandidatuře někoho, kdo by byl pro souboj s Pavlem dostatečně silný. Zatímco první bod je – přes všechny myslitelné obtíže – představitelný, s druhou částí této teze může být setsakra problém.
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Pavel versus Babiš, státník versus bavič. Máme věřit sebestylizacím z Ankary?
Ne, že by v Česku dost osobností nebylo. Nebo že by se nedal prezidentský kandidát „vyrobit“ z někoho, kdo by většinu lidí dva roky před volbami ani nenapadl. Potíž může být v tom, že se do takové volby bude málokomu relevantnímu chtít. I proto, že obhájce funkce má neskutečný bonus už jen tím, že byl hlavou státu v uplynulých pěti letech. Vždyť kdo by třeba dva roky před posledním prezidentským kláním řekl, že Pavel může nejen zvítězit, ale postupně se stát nejvýraznějším politikem a lídrem dnešní opozice…
Ostatně jasně to v nedávném rozhovoru pro MF DNES formuloval bývalý prezident Václav Klaus, když odpovídal na dotaz, zda si myslí, že Pavel mandát obhájí. „Stoprocentně. Myslím, že není alternativa v tom smyslu, že se nikdo nemůže vyprofilovat takovým způsobem jako on, který na to má pět let čas,“ řekl Klaus s tím, že žádného silného protikandidáta nevidí. „Nikdo se do toho určitě nepustí, budou to okrajové bytůstky, které s dnešním prezidentem beznadějně prohrají,“ dodal exprezident, kterého určitě nikdo z náklonnosti k Pavlovi podezírat nemůže.
● Jistou cestu nabídlo hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby, jež vyhlásilo dlouhodobý program Naše Česko hledá talent, s jehož pomocí hledá do svých řad mladé kandidáty. Vytipovaní lidé jsou hnutím vzděláváni, testováni a jejich výsledky jsou pod drobnohledem managementu a hodnotící komise. Ti nejlepší se pak stanou kandidáty.
Anebo lze prostě sebrat náhodnou skupinu individuí, po vzoru soutěží jako VyVolení je zavřít ve vile prošpikované kamerami a nechat hlasovat diváky. Uvidíme, zda dojde i na sex a jestli se někdo bude freneticky pohupovat v křesle…