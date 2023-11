Jak se vyrábí nenávist. Je skutečně třeba takto prvoplánově a nepokrytě lhát?

Prostě je zavřou do díry ve zdi a nechají je tam. Tak nějak by o naší vlasti mohli psát v některé ze zemí, které se považují za součást dosud „nezkažené“ východní civilizace. Třeba v Turecku.

Co na tom, že věci se mají trochu jinak. Co na tom, že babyboxy dětské životy neničí, ale zachraňují. Co na tom, že případů opuštěných a v důsledku toho zemřelých dětí je v Turecku i v přepočtu na obyvatele mnohonásobně víc. Oni tam mají svoji pravdu – stejně jako my máme vždy tu svou, jedinou správnou a neotřesitelnou.

Asi už tušíte, že o babyboxy mi nejde, ty mi posloužily jen jako příklad, jak volně se dá nakládat s fakty.