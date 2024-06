Turek, nebo ďábel? Zoufalý volič si moc nevybírá

Pan Turek je svéráz, který miluje nacistickou symboliku a netajil se tím, že nemá žádný program.

Nejjednodušší je tvrdit, že ten pán je neonacista, a jste s ním navždy a bez námahy hotoví. Pak tu je ale problém s 304 623 „neonacisty“, kteří koalici volili, anebo, budeme-li tolerantnější, „jen“ se 152 196 jedinci, kteří mu dali preferenční hlas.

Než se pustíte, jak to dělají pokrokoví komentátoři, do zemanovských úvah, kolik procent občanů tvoří „debilové“, zkuste se na problém podívat jinak. Není to náhodou tak, že tento pán se skoro 305 tisícům lidí zdál lepší či věrohodnější než jakákoli jiná nabídka? Není to náhodou tak, že ti lidé třeba nemají čas nebo chuť podrobně zkoumat, co vše tento kandidát „provedl“? Navíc společenská situace je taková, že když někomu nasazuje psí hlavu Vít Rakušan a Danuše Nerudová, v očích mnoha voličů mu vlastně pomáhají. Ano, je to divné, ale dnes by patrně Turkovi neuškodilo, ani kdyby byl trestně stíhaný.

Že na voliče „méněcenných“ kandidátů plivou novináři, lze možná pochopit, ale že na ně rezignovali politici, je ukázkou jejich pohodlnosti a nemohoucnosti. Jsou totiž v jistém smyslu horší než Turek, když mu nedokážou voliče odlákat.