Tvůj dům je můj dům. Je poučné dívat se na nějakou zemi optikou „domorodců“

Pro některé z nás, mě v to počítaje, bývají taková setkání to nejzajímavější z celé cesty. Je ohromně poučné podívat se na nějakou zemi optikou „domorodců“, leckdy vám právě díky nim ta země přiroste k srdci.
Jsou země, jejichž obyvatelstvo nemá zájem se setkávat s turisty, natož se s nimi kamarádit. Je to pochopitelné. Turistů je dnes příliš mnoho a ne všichni jsou milí a sympatičtí. Je to tak: mezi počtem turistů, kteří nějaké místo každoročně navštíví, a počtem místních, kteří turisty mají rádi, existuje silná negativní korelace. Velká část Evropy je dnes taková.
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S nejsilnějším odporem k turistům jsem se setkala na Islandu. Ne, neviděla jsem nikde nápisy, jaké dnes vídáte v Benátkách nebo na Sicílii – TURISTO, BĚŽ DOMŮ, TURISTY TU NECHCEME, často vyvedené výhrůžně rudou barvou, aby se začali bát.
Na Islandu jsem nic podobného neviděla. Místní dělají, co mohou, aby návštěvníky z jiných zemí nemuseli brát na vědomí. Zařídili si to tak, aby v turistickém průmyslu pracovali samí cizinci. Tím pádem se cizinci vzájemně jaksi vyruší a oni se můžou věnovat farmaření. Islanďané zjevně nepatří mezi takzvané „kontaktní národy“.
Mně osobně se mnohem víc líbí přístup těch kontaktnějších. Pravda, prý už ani Řekové, donedávna jeden z nejkontaktnějších evropských národů, tak docela nevěří, že by každý příchozí mohl být mesiáš, a nehostí všechny turisty ve svých domech.
I tak na světě zůstalo dost míst, kde neujdete ani padesát kroků po ulici, a už z domu vyběhnou jeho majitelé a zvou vás dál. Tihle lidé po vás nic nechtějí, nechystají se vás okrást, znásilnit ani zabít (pokud teda za pokus o vraždu nepovažujete nepřetržitý přísun jídla a alkoholu).
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Byly doby, kdy jsem po návratu domů zvětšovala fotky a posílala je na adresy, které mi tihle lidé dali. Mnozí mi napsali, že je dostali, a poděkovali za ně. Teď už má foťák v mobilu úplně každý, mé fotky nikdo nepotřebuje.
Nejvíc takových pohostinných lidí žije v zemích, ze kterých se na náš kontinent hned tak nedostanou. Museli by to zkoušet namačkaní na vratké loďce anebo ukrytí pod plachtou náklaďáku. Ještě žádní mi nevyčetli, že se je nepokusím osobně propašovat do Evropy. Ale já se cítím podivně.
Oni pozvali do svého domu mě, bylo by zdvořilé jim pozvání oplatit. Jenže to nejde. Já můžu cestovat, kam se mi zamane, po nich se žádá, aby zůstali doma a vůbec se nepokusili sem k nám cestovat. Je mi, jako bych jim říkala: „Tvůj dům je můj dům, ale opovaž se lézt do toho mého.“