Fronty zpitých pseudovodáků na Vltavě jsou svým způsobem normální

Vodáci na Vltavě. Trasa od Vyššího Brodu do Českého Krumlova. (5. července 2025) | foto: Michal Růžička , MAFRA

Nebo si snad někdo nalhává, že na cyklostezkách nepotkává podobné partičky provozující cykloturistiku od stánku ke stánku až do stádia, kdy nejsou schopni nasednout na bicykl?

Takto pervertovaná podoba aktivního trávení volného času je v naší vlasti de facto součástí normy, nikoli úchylkou. Konzumace alkoholu má přívržence ve všech společenských třídách a societách, kdo se proti ní ohrazuje, získává cejch pokrytce a je mu připisován záměr zavést prohibici. Přitom o prohibici byla v Česku řeč jen jednou jedinkrát, když vypukla metanolová aféra a tehdy šlo o bezprostřední ohrožení životů.

Žijeme v zemi, kde média, která si dělají nárok na označení seriózní, šíří názory lékařů placených producenty alkoholu. Dávají též prostor nepravdám o prospěšnosti konzumace alkoholu, což je v rozporu s poznatky adiktologů i mezinárodních lékařských metastudií. Lidově řečeno: alkohol je cajk.

V turistickém ghettu

Může snad někomu vadit dav? Komu? Turisty jsou každé léto přecpaná všechna známá místa naší vlasti vrcholkem Sněžky počínaje a pražským Karlovým mostem konče. Některé hodně atraktivní a přetížené destinace už turisty regulují, třeba Adršpašské skály či horní tok Vltavy. O nějakém vážně míněném omezení turistů se však v Česku nikdy nedebatovalo. To je vnímáno jako nepřijatelná regulace a zásah do svobod a možná i lidských práv.

Českému turistovi davy vůbec nevadí, jinak by nejezdil hromadnými zájezdy do přímořských letovisek, kde je hlava na hlavě a kde se de facto ani s běžným životem v dané zemi setkat nemůže, neboť se pohybuje v turistickém ghettu. V horším případě se takový turismus odehrává v hotelu a dotyčný turista nedorazí ani ke kýženému moři, neboť dovolenou prožije mezi hotelovým bazénem a barem. Turismus, to jsou davy, čím větší, tím divočejší a nezvladatelnější.

Existuje někdo, kdo by se proti tomu postavil? Zajisté, pár ekologických aktivistů poukazujících správně na destrukci, kterou způsobují turisté ekosystémům i lidským sídlům. O obtěžování domorodců všudypřítomným hlukem se snad ani diskutovat nesmí. Nemnozí protestující jsou ale zcela bezmocní proti podnikatelské a hoteliérské lobby.

Chcete-li vidět perverzní turismus, nemusíte vůbec jezdit z Prahy, stačí se v libovolný letní večer projít po pražské královské cestě nebo zavítat do Dlouhé ulice na Starém Městě. Staré Město a Malá Strana jsou příkladem čtvrtí, které zcela ovládly turistické mafie a zdejší původní obyvatelé jsou jen trpěným hmyzem. To, že davy hromadně intoxikovaných ve volné přírodě působí mnohem nepřirozeněji než v městské zástavbě, by nás ale nemělo mást. Davy bezohledných a sebestředných sobců jsou všudypřítomné.

Turismus v podobě, kterou podporuje náš stát a naše společnost, je neudržitelný, neekologický a de facto ponižující. Jenže to nikoho nezajímá, důležité je přeci, že nám stoupá HDP a cinkají penízky ve státní kase.